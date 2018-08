Bomba d' acqua a Roma | vento e grandine | alberi caduti e bus deviati

Bomba d'acqua a Roma : raffiche di vento e grandine - tre alberi cadono al Flaminio : Un altro temporale in stile tropicale si abbatte su Roma. Al centro piogge torrenziali miste a grandine e raffiche di vento fortissime. In pochi minuti strade allagate e circolazione...

Bomba d'acqua su Napoli - cede il costone : chiusa al traffico via Pisani : QUARTO - Una frana è avvenuta ieri sera intorno a mezzanotte a via Pisani nella zona di confine tra Pianura e Quarto. Molto probabilmente il tutto causato dalle forti piogge di queste ore. Sul posto ...

Bomba d'acqua su Napoli : esonda l?Alveo dei Camaldoli - case allagate e feriti : POZZUOLI - Paura e tanto spavento questa sera per gli abitanti della piana di Licola. l?Alveo dei Camaldoli è, infatti, esondato rompendo gli argini in più punti. allagate diverse...

MALTEMPO A ROMA - ALBERO CADE SU AUTO : COPPIA FERITA/ Bomba d'acqua sulla Capitale : crolli e allagamenti : MALTEMPO a ROMA: ALBERO CADE su AUTO, COPPIA FERITA. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 21:34:00 GMT)

Bomba d'acqua su Roma - alberi caduti a Nomentano e Montesacro : Un albero è caduto in via Jacopone da Todi, all'altezza di via Francesco d'Ovidio, a Roma, in seguito della violenta Bomba d'acqua che si è abbattuta in queste ore sulla Capitale. La strada è stata ...

Bomba d'acqua su Napoli : strade e vicoli impraticabili a Pianura : È bastata poco più di mezz'ora di pioggia intensa per inondare le strade di alcuni quartieri della città. Questo è il caso di Pianura dove, diverse arterie principali del quartiere, sono state del ...

Voltana - Bomba d'acqua. In un'ora caduti 50 millimetri di pioggia / FOTO : Voltana , Ravenna, 15 agosto 2018. "Segnatamente al nostro territorio, i fenomeni verificatisi ieri sono da considerarsi, a livello di intensità, piuttosto rari . A livello statistico, se ne ...

Turista fa il bagno nel sottopasso allagato dopo la Bomba d'acqua : SENIGALLIA - Non importa se piova o ci sia il sole: vacanza è, quando Turista decide. Parafarasando il grande e compianto Boskov, possiamo assegnare a un Turista pugliese la palma di vacanziere dell'...

Allarme maltempo in Italia oggi - Bomba d’acqua in Maremma e non solo : disagi : Altro martedì nero per l’Italia. Una settimana fa, a quest’ora, il terribile incidente di Bologna con un autocisterna contenente GPL che, a causa di un impatto, ha causato la morte di una persona e il crollo di una delle arterie principali della viabilità Italiana. Adesso, oggi martedì 14 agosto 2018, il crollo del viadotto Morandi: il ponte della A10 ha causato almeno 11 vittime ma il bilancio, purtroppo, è destinato ad aumentare. I ...

Bomba d’acqua a Grosseto : camping allagato/ Maltempo in Toscana - annullata seconda prova del Palio di Siena : Bomba d’acqua a Grosseto: camping allagato. Maltempo in Toscana, annullata la seconda prova del Palio di Siena. Tanta paura a Principina a Mare per un albero crollato su un camper(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Crolla ponte dell'autostrada a Genova : "Bomba d'acqua sulla città" : A Genova è Crollato il viadotto Morandi sull'autostrada A 10. Le immagini postate sui social mostrano il ponte tranciato di...

Maltempo - Bomba d’acqua su Grosseto : evacuato un camping. Allerta temporali e blackout in Veneto : La cosiddetta "burrasca di Ferragosto" sta già provocando danni nelle regioni centro-settentrionali dell'Italia. La situazione più grave è in Toscana: a Grosseto un camping a Principina a Mare è stato evacuato. blackout e alberi caduti in Veneto: a Verona una donna è stata centrata da un cartello stradale lanciato come un proiettile dalla forza del vento.Continua a leggere

Maltempo - Bomba d'acqua a Grosseto - camping evacuato. Allerta temporali sul Lazio -Diretta : Vigilia di Ferragosto complicata sul fronte meteo con una perturbazione atlantica che sta attraversando la penisola da ovest a est. I maggiori disagi si registrano in mattinata sulle coste tirreniche, ...

Maltempo - Bomba d’acqua nel Grossetano : allagato un campeggio : I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti questa notte a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la zona. In totale sono stati effettuati una decina di interventi rilevando diversi danni materiali, fortunatamente senza coinvolgere persone. In particolare una bomba d acqua ha interessato la zona di Principina a Mare e Marina di Grosseto, dove si è completamente allagato un campeggio e un grosso pino si è abbattuto su ...