Buy per Italmobiliare

"Buy" per Ferragamo : Chiusura del 7 agosto Grande giornata per la maison del lusso , tra i componenti del FTSE MIB , che mette a segno un rialzo del 2,14%. Operatività odierna: A livello operativo, Salvatore Ferragamo è ...

I Buy di oggi da Bper a Unicredit : ... Cairo Communication con fair value di 4,60 euro, stime previsionli per l'Ebitda confermate ma con un contributo leggermente superiore dell'area Sport,, Erg con target price di 20 euro, risultati ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony raggiunge l’accordo per il Buyout con gli Hawks ma senza rinunciare ad un centesimo! : Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks per il buyout: l’ex Thunder non dovrà rinunciare a nemmeno un centesimo Finalmente anche l’ultima ‘telenovela’ del Mercato NBA sembra essersi (quasi) conclusa. Dopo giorni di lunghe trattative, Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo che gli permetterà di lasciare gli Atlanta Hawks. Melo dovrà rinunciare a soli 2.4 milioni dei ...

"Buy" per Clorox : Chiusura del 27 luglio Seduta vivace per Clorox , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,73%. Operatività odierna: Le indicazioni operative ...

"Buy" per Noble Energy : Chiusura del 26 luglio Seduta vivace per Noble Energy , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,45%. Operatività odierna: A livello ...

"Buy" per Fresenius : Chiusura del 26 luglio Grande giornata per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , tra i componenti del DAX30 , che mette a segno un rialzo dell'1,58%. Operatività odierna: Sotto il profilo ...

"Buy" per Western Union : Chiusura del 25 luglio Seduta vivace per Western Union , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,79%. Operatività odierna: A livello ...

"Buy" per Indra : Chiusura del 25 luglio Seduta vivace per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,17%. ...

"Buy" per Patterson Companies : Chiusura del 23 luglio Grande giornata per Patterson Companies , tra i componenti dello S&P-500 , che mette a segno un rialzo del 2,66%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio per ...

"Buy" per E Trade Financial : Chiusura del 18 luglio Grande giornata per E*Trade Financial , tra i componenti dello S&P-500 , che mette a segno un rialzo del 3,25%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'...

"Buy" per Antofagasta : Chiusura del 17 luglio Grande giornata per la compagnia mineraria , tra i componenti del FTSE 100 , che mette a segno un rialzo del 2,22%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio ...

"Buy" per General Mills : Chiusura del 13 luglio Seduta vivace per General Mills , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,72%. Operatività odierna: Le azioni di ...

"Buy" per United Health : Chiusura del 12 luglio Seduta vivace per la big delle assicurazioni sanitarie , tra i titoli dell'indice Dow Jones , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,62%. Operatività ...

"Buy" per Alphabet : Chiusura del 12 luglio Grande giornata per Alphabet , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo del 2,56%. Operatività odierna: Operativamente, l'azione si presta ad essere ...