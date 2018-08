Festa del mare a Bari | gli appuntamenti di martedì 14 agosto

Festa della Collina - dal 16 al 19 agosto ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana : ... fiera dei prodotti tipici, intrattenimento per grandi e piccini e tanta ottima musica della tradizione! Giovedì 16 agosto, Alessandro Gaudio, campione del mondo di organetto e fisarmonica Venerdì 17,...

Festa dell'emigrante - Casabasciana capitale per un giorno : ... per un'ulteriore giornata dedicata ad una grande Festa dell'emigrazione, in concomitanza con la ricorrenza dei 50 anni di attività dell'associazione lucchesi nel mondo, confermando, nuovamente, la ...

Torna Rieti Piccante - la maniFestazione più hot dell'estate : 29 agosto-2 settembre : Agostino tantissime varietà diverse di peperoncino provenienti da ogni parte del Mondo; grande spazio sarà poi dato a mostre fotografiche e di pittura, kermesse artistico-letterarie, spettacoli ...

Washington - tensioni per maniFestazione dell'ultradestra : Tensione a Washington per il raduno della 'Unite the Right' a cui parteciperanno alcuni gruppi di estrema destra che lo scorso anno a Charlottesville furono coinvolti in alcuni episodi di violenza. ...

Virus del Nilo occidentale : il sindaco di Massa ordina disinFestazione : A seguito del caso del turista colpito dal Virus del Nilo occidentale e ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Massa, il sindaco Francesco Persiani e l’ufficio ambiente del Comune hanno deciso di procedere alla disinfestazione nelle aree pubbliche. L’operazione è in corso da questa mattina a Marina di Massa, nell’area che dista fino a 250 metri dalla casa dove alloggiava il paziente. La disinfestazione avviene ...

Ferragosto a Cesano Maderno - tutti i riti al Pasqué per la Festa dell'Assunta : La solennità dell'Assunta, a Cesano Maderno, è una tradizione consolidata che porta alla scoperta de il Pasqué. Appuntamento ormai imprescindibile per chi rimane in città ad agosto: nonostante il ...

Santa Maria della Consolazione a Todi - ecco il programma della Festa : ... realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, Conservatorio vaticano e prestigioso centro di studio e diffusione della Musica Sacra nel mondo. La ...

Bari : Festa del mare - oggi tributo a Cesare Tripodo Indimenticato dj Trip del Renoir e del Rainbow. A Santo Spirito l'Anonima Gr con la ... : E ora Bari ricorda l'Indimenticato dj del Rainbow e del Renoir nell'ambito della «festa del mare», la rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e ...

Festa del mare a Bari - gli appuntamenti per domenica 12 e lunedì 13 agosto : E ora Bari ricorda l'indimenticato dj del Rainbow e del Renoir nell'ambito della 'Festa del mare', la rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e ...

Festambiente - Legambiente e Libera premiano i difensori della legalità - : Nel 2017 sono stati 30.692 i reati ambientali accertati su territorio nazionale, 84 al giorno, più o meno 3,5 ogni ora. Legambiente e Libera premiano i difensori della legalità contro l'ecomafia e la ...

Gonfia i palloncini per la Festa del figlioletto : il gas esilarante la lascia paralizzata : Olivia Golding, 24 enne inglese, non è neanche più in grado di camminare dopo aver contratto una malattia provocata dalla mancanza di vitamina B12 che le ha danneggiato la spina dorsale. Tutto è cominciato quando ha inalato il protossido di azoto mentre Gonfiava quei palloncini...Continua a leggere

Trentesima edizione della Festa del Pane Casareccio : il 15 e 16 settembre : Se la tecnica utilizzata è quella della tradizionale Infiorata, la vera peculiarità è il materiale adoperato, che viene esclusivamente dal mondo vegetale: vinacciolo fino, orzo, pigna tritata, semi ...

