Diretta Calendario Serie B 2019 sorteggio streaming video e tv | l' esclusione del Novara

Serie A 2018-2019 - come vedere le partite in Diretta tv e streaming. Prima giornata : date - calendario - programma e orari su Sky e Dazn : Nel weekend del 18-20 agosto inizierà la Serie A 2018-2019, la Prima giornata del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia altamente avvincente e appassionante. Si inizia sabato alle ore 18.00 con l’attesissimo anticipo Chievo-Juventus: allo Stadio Bentegodi di Verona andrà in scena il debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, i Campioni d’Italia inseguono i tre punti per incominciare la rincorsa verso il tricolore nel ...