Aborto | un senatore della Lega Lo aboliremo come in Argentina

Il senatore Pillon : "Via l'Aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina" : "Oggi non ci sono le condizioni per cambiare la 194, ma vedrà che anche noi ci arriveremo, come è successo in Argentina". Il senatore leghista Simone Pillon, in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa, è intervenuto su interruzione di gravidanza, utero in affitto e famiglie omogenitoriali. E sull'aborto sembra avere le idee chiare. Il primo obiettivo da raggiungere, sostiene, è "aborti zero". In un secondo ...