Campi nomadi | bilancio delle disastrose politiche della Giunta Raggi

Matteo Salvini : “Chi vive nei Campi nomadi è un parassita”. Un attivista rom lo denuncia : Possibile ha offerto assistenza legale gratuita a Alievski Musli, che ha deciso di denunciare Salvini per le frasi discriminatorie pronunciate contro i rom che vivono nei campi nomadi. Nel mirino alcune dichiarazioni fatte dal ministro: "Se gli stranieri irregolari vanno espulsi, i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".Continua a leggere

L’Italia che vince senza velodromo. Una situazione grottesca : se i Campioni azzurri diventano nomadi… : Gli Europei di ciclismo su pista si sono aperti in maniera trionfale per l’Italia, aggiudicatasi la medaglia d’oro nell’inseguimento maschile a squadre e l’argento al femminile. Un risultato paradossale, perché ottenuto da una nazione attualmente senza alcun velodromo coperto utilizzabile. Una situazione grottesca ed iniziata nell’autunno del 2017, quando l’impianto di Montichiari iniziò ad essere afflitto ...

Raggi - vertice con il ministro Trenta : 'Esercito per i Campi nomadi' : SICUREZZA Militari di guardia ai campi nomadi, per limitare episodi di illegalità in attesa che si completi il piano del campidoglio per chiudere gli insediamenti e reinserire nella società chi ...

Rampelli : Roghi tossici - presidiare Campi nomadi con Esercito : Roma – “Da anni combattiamo per debellare i Roghi all’interno dei campi rom e grazie alle nostre ripetute denunce qualcuno finalmente si e’ accorto – anche se in grave ritardo – dell’emergenza salute legata al traffico e al trattamento illegale dei rifiuti che genera il fenomeno fumi tossici”. “Un problema che non riguarda solo Roma ma anche decine di migliaia di famiglie delle periferie di ...

Camping River - tensioni per sgombero campo rom/ Ultime notizie : Fidanza "intervento Raggi su emergenza nomadi" : sgombero in corso del Camping River: Salvini-Raggi e lo "schiaffo" alla Corte Ue dopo lo stop. Ultime notizie, Roma: "emergenza sanitaria nel campo rom", il motivo dell'accelerazione(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:34:00 GMT)

Roma - sgomberato il campo nomadi Camping River | : Si è conclusa l'operazione disposta dal Comune per motivi sanitari. La Corte europea dei diritti dell'uomo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alternative per i 300 residenti. ...

Roma - iniziato lo sgombero del campo nomadi Camping River : Roma, iniziato lo sgombero del campo nomadi Camping River Avviata la rimozione disposta dal Campidoglio per motivi sanitari. La Corte europea dei diritti dell'uomo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alloggi alternativi per i 300 residenti. Salvini: legalità, ordine e rispetto prima di ...

Roma - iniziato lo sgombero del campo nomadi Camping River - : Avviata la rimozione disposta dal Campidoglio per motivi sanitari. La Corte europea dei diritti dell'uomo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alloggi alternativi per i 300 ...

Roma - Corte Europea sospende sgombero del campo nomadi River Camping : Roma, Corte Europea sospende sgombero del campo nomadi River Camping È stato chiesto alle istituzioni di indicare soluzioni d’alloggio alternative all'insediamento, dove risiedono 300 persone. Il Campidoglio ha riferito che sta già producendo la documentazione "in cui si certificano le numerose e reiterate offerte ...

Roma - Corte Europea sospende sgombero del campo nomadi River Camping - : stato chiesto alle istituzioni di indicare soluzioni d'alloggio alternative all'insediamento, dove risiedono 300 persone. Il Campidoglio ha riferito che sta già producendo la documentazione "in cui si ...

ROMA : Raggi - Rom rimpatrio per 14 nomadi alla Romania con l'incentivo del Campidoglio : ROMA: Raggi, Rom rimpatrio per 14 nomadi alla ROMAnia con l'incentivo del Campidoglio Tramite un post condiviso su Facebook Virginia… L'articolo ROMA: Raggi, Rom rimpatrio per 14 nomadi alla ROMAnia con l'incentivo del Campidoglio proviene da Essere-Informati.it.

Stop alle auto nei Campi rom - i nomadi : "Chiudiamo noi la strada agli italiani" : Continua la stretta sui campi nomadi della Capitale. Dalla scorsa settimana a presidiare l"ingresso del campo nomadi di via di Salone c"è un"auto della Polizia Locale che blocca le vetture fuori dai cancelli dell"accampamento. Si tratta di una misura volta ad impedire l"ingresso di auto e furgoni, che spesso trasportano immondizia e metalli che vengono smaltiti illegalmente all"interno del campo, creando non pochi problemi ai residenti della ...

Regione Lombardia - sì al censimento dei nomadi e chiusura dei Campi irregolari : L'assessore regionale De Corato: "Una mappatura contro l'illegalità", il Pd: "E' razzista e demoagogico"

Lombardia - sì al censimento dei nomadi e chiusura dei Campi irregolari : L'assessore regionale De Corato: "Una mappatura contro l'illegalità", il Pd: "E' razzista e demoagogico"