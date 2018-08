Atletica | Europei alla conclusione | il bilancio del presidente della FIDAL

Europei Atletica 2018 - tutta l’emozione per il bronzo vinto nelle parole di Rachik : “era il mio sogno” : Yassine Rachik commenta il bronzo vinto nella maratona, ecco le parole dell’atleta azzurro che ha visto realizzarsi il suo sogno agli Europei di Berlino 2018 L’azzurro Yassine Rachik, dopo il bronzo nella maratona agli Europei di Berlino e l’oro a squadre, esprime la sua gioia: “Ci credevamo, era veramente un sogno e sono riuscito a realizzarlo. Ho fatto una gara molto coraggiosa, cercando di spingere fino alla fine. Nonostante il ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : ultime finali - Filippo Tortu per il riscatto con la staffetta 4×100 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione serale). Ultima giornata di gare all’Olympia Stadium di Berlino, si assegnano ben otto titoli e si definisce il medagliere. L’Italia per il momento ha conquistato 4 bronzi e ha un’ultima carta da spendere, quella della 4×100 maschile trascinata da Filippo Tortu ed Eseosa Desalu: gli azzurri proveranno a fare saltare ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia salva il medagliere - oro con la maratona a squadre! Scacciato l’incubo Stoccolma : La maratona e un cambio di regolamento operato della Federazione Europea rispetto alla tradizione hanno salvato l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. La spedizione a Berlino, infatti, rischiava di tornare a casa senza medaglie d’oro come era successo soltanto a Stoccolma 1958 nella nostra storia per quanto riguarda le rassegne continentali e invece ci siamo salvati in coda grazie alla bellissima prestazione della nostra ...

Europei Atletica 2018 – Oro alla Mazuronak nella maratona femminile - l’Italia si prende l’argento a squadre : L’Italia conquista la medaglia d’argento a squadre nella maratona femminile agli Europei di Berlino, l’oro individuale va alla bielorussa Mazuronak Agli Europei di Berlino l’Italia conquista l’argento nella classifica a squadre della maratona femminile, una medaglia che entra a tutti gli effetti nel medal table azzurro della rassegna continentale. È il frutto del sesto posto di Sara Dossena (2h27:53), ...

Atletica - Europei 2018. Yassine Rachik : “Ci credevo - è un sogno. Non bisogna arrendersi mai - ho avuto coraggio” : Yassine Rachik ha sorpreso tutti a Berlino e ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo nella maratona agli Europei 2018 di Atletica leggera. L’azzurro non era accreditato alla vigilia e invece ha sovvertito tutti i pronostici regalandosi una giornata magica che non dimenticherà mai. Il 25enne di origini marocchine riesce a salire sul podio nella rassegna continentale con uno dei suoi colpi di mano e porta a casa la quarta ...

Europei Atletica 2018 - un bronzo e un argento all'Italia della maratona : Il bergamasco di origine marocchina Yassine Rachik è arrivato terzo nella corsa maschile mentre nella classifica a squadre della maratona femminile l'Italia si piazza al secondo posto

Europei Atletica : maratona alla Mazuronak : ANSA, - ROMA, 12 AGO - La bielorussa Volha Mazuronak ha vinto la maratona femminile agli Europei di atletica leggera. Con il tempo di 2h26''22, ha preceduto la francese Clemence Calvin, medaglia d'...

Atletica - Europei 2018 : Yassine Rachik - gara della vita per l’azzurro! Bronzo nella maratona - l’Italia trionfa nella classifica a squadre! : Impresa letteralmente incredibile, magica e inattesa di Yassine Rachik agli Europei 2018 di Atletica leggera: l’azzurro ha conquistato una spettacolare medaglia di Bronzo nella maratona che si è corsa lungo le strade di Berlino, ha realizzato un vero e proprio numero che alla vigilia era solo nei sogni più remoti e ha conquistato il terzo gradino del podio contro ogni pronostico. Il 25enne di origini marocchine, arrivato nel nostro Paese ...

