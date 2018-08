Un pensionato scrive a Salvini e Di Maio e racconta il lato buono dei parassiti

huffingtonpost

(Di venerdì 10 agosto 2018) "Ho lavorato per 38 anni presso un grande istituto di credito, dove ho raggiunto il grado di direttore centrale e responsabile di 22 sedi operative. Anche io, quindi, appartengo alla categoria dei 'pensionati' che la strana coppia-Dinon vede l'ora di eliminare"Comincia così la lettera inviata a Il Giornale da M.Victor Buonfantino, und'oro che rischia di vedersi tagliare l'assegno dal progetto di legge presentato dal governo gialloverde. Un trattamento che non va giù a chi pensa di non essere affatto un privilegiato, ma di essersi piuttosto guadagnato quanto percepito dall'Inps solo grazie ad anni di duro lavoro:"I pensionatiprima di andare in pensione hanno lavorato in grandi aziende, industrie e banche. I contratti di lavoro, i trattamenti economici, compresi quelli pensionistici, erano regolati dalle leggi vigenti. Ma Di ...