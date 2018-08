: Sparatoria in #Canada, 4 morti. Polizia: 'Non uscite di casa' - Agenzia_Ansa : Sparatoria in #Canada, 4 morti. Polizia: 'Non uscite di casa' - SkyTG24 : #UltimOra Sparatoria in Canada, almeno quattro morti. #canale50 - giornalettismo : + + #Sparatoria in #Canada, a #Fredericton: almeno 4 morti. La polizia ordina: «Restate in casa» + + -

La polizia di Fredericton ha annunciato di averuna persona ritenuta l'autrice dellainin cui ci sono stati almeno 4 morti. "In questo momento possiamo confermare che abbiamo unin custodia", hanno riferito gli agenti. La polizia continua a mantenere l'area di Brookside circostritta per le prossime ore, mentre le indagini sono in corso. Gli agenti hanno rinnovato l'appello a non uscire: "Si prega di continure ad evitare l'area".(Di venerdì 10 agosto 2018)