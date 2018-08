Serie B a 19 squadre | niente ripescaggi

Serie B - Lunedì i calendari a 19 squadre : Roma, 10 ago., askanews, - Stop ai ripescaggi in Serie B. Il format del prossimo campionato sarà a 19 squadre. Lo annuncia la Lega di Serie B in un comunicato. 'I calendari del campionato Serie B 2018/...

Serie B - Lo Monaco : 'Un campionato a 19 squadre sarebbe un golpe' : Noi riterremo perseguibili la FIGC e il commissario Fabbricini, arriveremo a tutti i giudizi di questo mondo per ristabilire le regole. Ma del resto siamo in un paese in cui una normativa precisa ...

Serie B - no ai ripescaggi : si va verso un campionato a 19 squadre : Il dietrofornt di Fabbricini con l'appogio del Coni genera ulteriore tensione in Lega B e i club che potrebebro essere esclusi sono pronti ad una pioggia di ricorsi

Serie B - ipotesi blocco ripescaggi : si va verso campionato a 19 squadre : La Serie B a 19 squadre, senza alcun ripescaggio? L'ipotesi può diventare realtà: la Figc sta studiando il via libera. L'articolo Serie B, ipotesi blocco ripescaggi: si va verso campionato a 19 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Clamoroso in Serie B : “no ai rispescaggi”. Si va verso un incredibile campionato a 19 squadre : Serie B RIPESCAGGI- E’ caos totale nei cadetti. Il campionato, il cui sorteggio dei calendari era previsto prima per martedì 31 luglio a Cosenza, quindi il 6 agosto, non vedrà l’ok finchè non ci sarà chiarezza su chi parteciperà al torneo. Il tempo stringe, essendo a ridosso di Ferragosto, e gli animi sono inquieti nelle società. Nella giornata di ieri Nicola Balata, presidente della Lega B, ha confermato infatti la volontà ...

Clamorosa ipotesi : Serie B a 19 squadre e niente ripescaggi : L'indiscrezione è trapelata intorno a ora di pranzo sul profilo Twitter di Nicola Binda, firma di grande rilievo della Gazzetta dello Sport, che preannunciava il blocco dei ripescaggi in B e la ...

