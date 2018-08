Calciomercato | Modric-Inter | il giorno della verità LIVE Il giocatore twitta | ' Tornato

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE : Inter-Modric, è il giorno della verità. Dopo la lunga attesa, oggi dovrebbe esserci l'incontro tra il centrocampista vice-campione del mondo e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Un ...

La giornata del Calciomercato : da Modric a Kalinic : E le 4 Champions vinte in 5 anni dimostrano cosa significa questa squadra nel mondo. Il Real - ha aggiunto il presidente - e' un esempio per tutti e continueremo a lavorare intensamente per essere ...

Calciomercato - il Real Madrid aggiorna la foto sui social : non c'è Modric : In un'era sempre più tecnologica e soprattutto social, il calcio ha dimostrato di andare di pari passo con questo genere di innovazioni; gli strumenti contemporanei hanno cambiato la comunicazione di ...

Calciomercato Real Madrid - Florentino Perez dribbla le domande su Modric : Negli USA avete visto il livello di questa squadra e abbiamo visto cosa rappresenta il Real nel mondo. Lavoreremo ancora intensamente per migliorare questa squadra con acquisti come Thibaut Courtois".

Calciomercato Inter - Florentino Perez manda 'messaggi' a Modric : Florentino Perez ha parlato oggi a margine della presentazione di Courtois, nuovo portiere del Real Madrid in questa calda estate di mercato Florentino Perez manda messaggi a Modric, in attesa del ...

Calciomercato Inter - Florentino Perez manda ‘messaggi’ a Modric : Florentino Perez ha parlato oggi a margine della presentazione di Courtois, nuovo portiere del Real Madrid in questa calda estate di mercato Florentino Perez manda messaggi a Modric, in attesa del faccia a faccia con gli agenti di domani in quel di Madrid. Il presidente del Real ha parlato oggi delle sue intenzioni in chiave Calciomercato, durante la presentazione di Courtois, il fiore all’occhiello del mercato in entrata delle ...

Calciomercato 2018 - Modric e Real Madrid : una strategia di "posizione" : un mind games, ormai quello fra Modric e il Real Madrid. Un braccio di ferro cerebrale a chi regge di più la pressione, a chi fa il primo passo o la prima mossa. Ed è inutile lanciarsi in previsioni. ...

Calciomercato 2018 - Modric-Inter : gli ultimi aggiornamenti. La giornata LIVE : L'Inter non molla la pista Luka Modric. Sarà decisivo l'incontro tra il croato e Florentino Perez, previsto per venerdì. Tutti gli aggiornamenti sul sogno di mercato nerazzurro in diretta--L'Inter continua a sognare il grande colpo Luka Modric. Nella giornata di mercoledì, oltre a scendere in campo per il primo allenamento a Valdebebas, il croato ha incontrato il numero due del Real, José Angel Sanchez. Il braccio destro di Florentino ha alzato ...

Calciomercato : Modric rompe con Real - è muro contro muro con il club. Il croato vuole l’Inter [DETTAGLI] : INTER Modric- Il croato oggi si è presentato regolarmente a Valdebebas con la promessa di avere a breve una risposta dal Real sulla sua volontà di essere ceduto ai nerazzurri. Nel pomeriggio ha incontrato José Angel Sanchez, numero due del club il quale ha risposto che la volontà del club è quella di trattenerlo. Modric vuole incontrare il presidente blanco Florentino Perez e il faccia a faccia potrebbe avvenire entro sabato. La situazione ...

Calciomercato : l'Inter non molla su Modric : tornato in Spagna per il primo allenamento con il Real Madrid, ma sul Luka Modric l'Inter rimane in agguato, anche per i bookmaker. A poche ore dal vertice con il presidente Perez, i nerazzurri sono ...

Calciomercato Inter : slitta a domani l'incontro Modric - Real Madrid : Saranno due giorni importanti per il futuro professionale di Luka Modric: ieri 7 agosto il giocatore è ritornato dalle vacanze ed ha incontrato i suoi agenti Vlado Lemic e Pedrag Mijatovic e già da stamattina ha iniziato la preparazione con il Real Madrid, mentre il presidente Perez è negli Stati Uniti con la squadra, impegnata nell'International Champions Cup. domani ci sarà questo atteso faccia a faccia fra il presidente ed il giocatore, solo ...

Calciomercato Real Madrid - se parte Modric chi arriva? In corsa Eriksen - Thiago e Milinkovic-Savic : La premessa è che il condizionale è d'obbligo. Se parte Luka Modric, chi ne raccoglierà l'eredità della maglia numero 10 nel Real Madrid? In Spagna se ne stanno già interrogando e Marca , il giornale ...

Calciomercato 2018 - Modric e Bakayoko : Milano si riprende la scena : L'asse del mercato si è spostato su Milano, centro gravitazionale dell'ultima settimana. E anche oggi, con sponda Madrid, gli occhi sono puntati tutti su Inter e Milan. L'arrivo di Leonardo e l'...

Calciomercato : telenovela Modric-Inter. Il croato fa sul serio : vuole solo i nerazzurri. Salta l’incontro con Perez : MODRIC INTER- Il croato è convinto: vuole solo i nerazzurri. Oggi si è presentato regolarmente a Valdebebas: nel pomeriggio vedrà José Angel Sanchez, numero due del club. Ma lui vorrebbe incontrare il presidente Perez e tutto lascia credere che il summit decisivo sarà domani. Ausilio attente con calma l’esito degli incontri tra Modric ed il Real per poi passare al contrattacco.L'articolo Calciomercato: telenovela Modric-Inter. Il ...