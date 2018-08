Maltempo | guasto a Pomezia | finito l’intervento dei tecnici | treno ripartito

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ilfermo nella stazione dicon circa 400 viaggiatori a bordo e’alle ore 18.35 dopo che idi Rete Ferroviaria Italiana hanno ripristinato la circolazione ferroviaria su un binario. Il convoglio era fermo adalle 14.50 per unalla linea elettrica dovuto alche ha interessato la zona. I viaggiatori sono potuti scendere dale sostare sulla banchina della stazione; alle 16.45 e’ stata ripristinata l’aria condizionata a bordo del. Il personale di bordo di Trenitalia -informa una nota- ha assistito i passeggeri distribuendo acqua, bibite e altri generi di conforto. Sono previsti ulteriori servizi di assistenza in arrivo a Roma Termini, dove i presidi di Trenitalia sono stati potenziati per venire incontro all’esigenza dei viaggiatori in attesa in stazione, ai quali tra l’altro sono state ...