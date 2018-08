“August blues” | quando viene il mal di vivere in estate e perché

dilei

(Di giovedì 9 agosto 2018) Agosto dovrebbe rappresentare il mese dello svago, del divertimento, dei viaggi e del buonumore. Eppure può capitare che su di noi l’effetto del mese più caldo dell’anno per eccellenza sia addirittura opposto. E allora ci sentiamo stanche, in preda all’ansia, in certi casi addirittura depresse. Il fenomeno è ampiamente noto alla scienza e ha anche un nome: “August Blues”. A coniarlo è stato lo psichiatra americano Stephen Ferrando, medico al Westchester Medical Center che ha trovato dei paragoni tra questo senso di malessere agostano e quello che affligge un buon numero di persone alla domenica. Si manifesta in un senso di vuoto e di generica insoddisfazione, che però può montare e tramutarsi in agitazione, tristezza e soprattutto in una tendenza a giudicare noi stesse in maniera categorica: possiamo sentirci inadeguate, inutili, addirittura incapaci. Se ...