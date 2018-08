Rai | Conte | “Foa adeguato a presidenza Stallo? Valuteremo | partiti si parlino | no

Rai : Conte - Foa assolutamente adeguato : ANSA, - ROMA, 8 AGO - Quella di Marcello Foa "la ritengo una figura di gran valore, ha un curriculum professionale di tutto rispetto". "Ritengo sia una persona assolutamente adeguata" per la ...

Rai - il retroscena : Giuseppe Conte irritato con Matteo Salvini : Il premier Giuseppe Conte è in pressing su Matteo Salvini perché vuole convincerlo a mollare la presa si Marcello Foa. Per tutto il pomeriggio di lunedì 6 agosto era rimbalzata l'indiscrezione che ...

Il nuovo tRailer di Destiny 2 : I Rinnegati è dedicato ai contenuti bonus pre-order : L'imminente espansione I Rinnegati di Destiny 2 è ormai alle porte e recentemente Bungie e Activision hanno rilasciato un nuovo trailer che mette in risalto alcuni dei bonus in serbo per coloro che procederanno al pre-order. Come segnala Dualshockers, l'equipaggiamento bonus che sarà disponibile in caso di pre-ordine riguarda il personaggio Cayde-6, che incontra la sua prematura scomparsa ne I Rinnegati. Effettuando il pre-ordine avrete in ...

In Onda - Gianluigi Paragone : «Sarei contento che L’Ultima Parola tornasse in Rai. Con Orfeo e Maggioni certe cose non si potevano dire» : Gianluigi Paragone Nella Rai del futuro, quella dalle tinte giallo-verdi che sta prendendo forma, dovrebbero trovare spazio anche idee sovraniste e fuori dal cosiddetto racconto mainstream. Gianluigi Paragone se lo augura e, con il M5S, ci sta lavorando. A proposito: ma la politica non doveva più mettere becco sul servizio pubblico? Intervenendo a In Onda, ieri sera il senatore ed ex conduttore ha auspicato il ritorno in Rai de L’Ultima ...

Nomine Rai - il governo Conte ha scelto : Salini Ad e Foa Presidente : Venerdì 27 luglio 2018, ore 14:25 - Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri sulle Nomine dei dirigenti Rai e il vicepremier Luigi Di Maio, uscendo dalla riunione, ha annunciato che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto Fabrizio Salini come amministratore delegato della tv di Stato e il governo è stato d'accordo con il titolare del Tesoro, ritenendolo la persona giusta per questo incarico, mentre come Presidente è stato ...

Rai - nomine governo : Salini ad - Foa presidente/ Ultime notizie : Di Maio esulta - Conte “Con loro sarà rilancio” : nomine Rai, Fabrizio Salini è il nuovo Amministratore delegato dell'azienda di Stato. Marcello Foa scelto come presidente. Presto bisognerà parlare dei direttori di rete(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Conte : con Salini e Foa alla Rai rilanciamo la principale industria culturale del Paese : "Per la Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio,Giuseppe Conte,su Twitter.

Rai - nuova fumata nera Spartizione in alto mare e summit con Conte : L'ennesimo vertice a Palazzo Chigi, ieri pomeriggio, non sembra aver prodotto l'accordo tra Salvini e Di Maio sulla maxi-lottizzazione dei posti di Rai e Ferrovie. Così ne è stato convocato un altro a tarda sera, ma è possibile che tutto slitti alla settimana prossima, sperando che il week end porti ad una Spartizione soddisfacente sia per i Cinque Stelle che per la Lega.La Commissione di Vigilanza, che deve votare con una maggioranza dei due ...

Duello Lega-M5s sulle nomine Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini : Ultime ore del Duello M5sa-Lega sulle nomine Rai. Entro domani il Tesoro dovrebbe indicare all'assemblea i nomi di presidente e direttore generale. Per sciogliere i nodi, nuovo Vertice a Palazzo Chigi ...

Tour de France - GeRaint Thomas : “Contento per la maglia gialla - ora penso a domani. Condizione niente male” : Geraint Thomas si sta confermando sempre più padrone del Tour de France. Il britannico oggi ha rafforzato la maglia gialla, ha 1’59” di vantaggio su Tom Dumoulin e ha ricacciato il compagno di squadra Chris Froome a 2’31”: sul Col du Portet, l’ormai capitano del Team Sky ha risposto agli scatti dell’olandese e di Primoz Roglic, dimostrando una autorevolezza eccezionale e uno stato di forma sbalorditivo. Il ...

Sanremo 2019 - le novità : unica categoria all'Ariston - contest per giovani a dicembre su Rai1 : Come da indiscrezioni, il Festival di Sanremo 2018 cambia. O, come recita il comunicato ufficiale della Rai, "raddoppia". Ecco le novità dell'edizione numero 69 al via su Rai1 il prossimo inverno.Non ci saranno più Big né Nuove Proposte, ma un'unica categoria in gara, alla quale saranno ammessi i due vincitori di un nuovo contest per 24 artisti under 36 che si terrà nella settimana dal 17 al 21 dicembre. Sanremo giovani si articolerà in ...