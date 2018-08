Oggi nuova riunione del cda Rai sul nodo presidenza

Nuova ondata Oreo su Huawei P8 Lite 2017 TIM Oggi 8 agosto : questione di ore per tutti? : Ma quando arriva Oreo su Huawei P8 Lite 2017 TIM? La domanda imperversa sui gruppi social che riguardano il dispositivo ed è stata più e più volte formulata nelle richieste alla nostra redazione. Nonostante il prezioso update abbia iniziato a fare la sua comparsa sulla variante serigrafata già a fine luglio, sono in molti ad essere rimasti finora a bocca asciutta. Le cose, tuttavia, potrebbero essere in procinto di una svolta, vista una Nuova ...

Oggi nuova riunione del cda Rai : La commissione di Vigilanza ha invitato il consiglio di amministrazione a scegliere il nome di un presidente, come previsto dalla legge -

Nuova strage di braccianti nel FOggiano : 12 vittime in un incidente tornando dai campi : Dieci braccianti agricoli sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano. La tragedia a pochi giorni di distanza da un incidente analogo. Nell’impatto sono rimaste ferite altre persone, il cui numero non è stato ancora reso noto. ...

Ermal Meta - nuovo amore dopo Silvia Notargiacomo? / "Nuova fiamma per il cantante" : l'indiscrezione da Oggi : Ermal Meta ha un nuovo amore dopo la rottura con Silvia Notargiacomo? Il settimanale Oggi lancia l'indiscrezione: "Una nuova fiamma per il cantante..."(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 17:02:00 GMT)

Nuovamente in fiamme i rifiuti sversati nell'ex area Nato di POggioreale : Questa mattina l'azione congiunta che vede in campo la Polizia Municipale Unità Operativa Tutela Ambientale, e i militari dell'Esercito, era finalizzata ad effettuare un sopralluogo nell'ex area Nato ...

Bari : 11 cordate in corsa - c'è anche De Laurentiis. Commissione al lavoro : già Oggi la nuova proprietà? : A mezzogiorno erano in 11. In tanti per rilevare la squadra del Bari, fallita, che dovrà ripartire dai Dilettanti. E già nelle prossime ore, come previsto nella procedura esplorativa, il sindaco di ...