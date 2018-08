Campidoglio | Distribuzione gratuita di acqua da parte della Protezione Civile

romadailynews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Roma – In considerazione dell’ondata di calore prevista per oggi, mercoledì 8 agosto, ladi Roma Capitale ha disposto ladi circa 13.000 bottigliette di, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio come bambini, anziani e persone affette da patologie. I volontari, insieme ai giovani del Servizio, saranno presenti con due gazebo nei pressi dell’Arco di Costantino e in via dei Fori Imperiali, presso via di San Pietro in Carcere, durante le ore più caldegiornata, dalle 11.00 alle 16.00, per distribuire le bottigliette d’a cittadini e turisti. Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativadi Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. E’ quanto si ...