IRAN-USA | TORNANO LE SANZIONI Il vero piano di Trump e Pompeo | così vogliono rovesciare

Usa - strategia in due mosse contro l' IRAN : Applicare la massima pressione, incluse minacce catastrofiche, per ottenere il massimo risultato possibile al tavolo del negoziato. Questa sta emergendo come la 'dottrina Trump' in politica estera, im

Scattano sanzioni Usa a IRAN - e Rohani chiude a Trump :

Israele - sanzioni Usa a IRAN coraggiose : ANSAmed, - TEL AVIV, 06 AGO - Israele plaude alla reimposizione delle sanzioni Usa all' Iran . ''Stanotte - ha scritto su twitter il ministro della difesa Avigdor Lieberman - esse entrano in vigore ...

Scattano le sanzioni Usa all'IRAN e Rohani chiude a Trump : Tutto come previsto. Donald Trump mantiene la promessa fatta nel maggio scorso e fa scattare una prima ondata di sanzioni contro l'Iran, ripristinando alcune misure restrittive che erano state eliminate con l'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015. Non solo: la Casa Bianca conferma che il 5 novembre arriverà la vera e propria stangata, con una stretta su settori strategici per l'economia iraniana, come quello petrolifero e ...