Choc a Milano | ragazzo precipita dal nono piano di un palazzo Immediato l’intervento dei

caffeinamagazine

: @grillo_parla @alessiarotta @RobertoBurioni Ripeto se c'è un problema razzismo c'è anche un problema della delinque… - xbici : @grillo_parla @alessiarotta @RobertoBurioni Ripeto se c'è un problema razzismo c'è anche un problema della delinque… - xbici : @FiorellaMannoia Anche sugli stupri abbiamo esagerato, non c'è nessun allarme. In germania 12 al giorno !!! - JoyceLozier : RT @guidecfiodenze: Tentato stupro in stazione Garibaldi a Milano: il video choc dell’aggressione -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Una giornata da dimenticare per l’intera città die per tutta l’Italia. Dopo i fatti gravissimi degli incidenti stradali che hanno causato molti morti in diverse regioni, adesso arriva anche la notizia di undi 29 anni che è morto dopo essereto da unin via Borgogna, a. La tragedia, secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta attorno alle 13, quando al 118 è arrivata la segnalazione di una persona esanime sull’asfalto. La vittima, stando alle prime ricostruzioni degli agenti della questura, che indagano sul caso, si sarebbe suicidata, lanciandosi dalalto di undella zona, la centrale San Babila. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: sul caso sono ancora in corso accertamenti. Stando ad alcune indiscrezioni, ilsi sarebbe tolto la vita lanciandosi dal ...