Finanziamenti trasparenti e nessun compromesso morale | così il Pd può ripartire

(Di domenica 5 agosto 2018) Ho ricevuto molti messaggi alla mail sveglia.democratici@outlook.it da tanti militanti carichi di passione, a volte ammaccata dalla delusione che la politica può dare. Quello qui sotto è di un elettore di sinistra, che purtroppo questa volta ha votato il Movimento 5 stelle. Sono felice che anche lui, come tanti militanti del Pd, abbia risposto all’appello. Significa che ci sono valori in comune e che, quando si antepone il dialogo alla tifoseria, è la politica a vincere. Puoi risintonizzarti con il tuo elettorato andato via, soltanto se con umiltà svuoti l’albero ed ascolti ciò che l’elettore ha da dire. Non mettendo sotto i piedi le tue idee né le sue. Abbiamo scambiato qualche mail e questo mi ha spinto a concedergli lo spazio giusto sul mio blog, per dargli voce. Se non parti dai tuoi difetti, non potrai navigare in mare ...