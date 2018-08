Sicilia | ritrovare se stessi grazie a Camilleri e alla gioventù

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 agosto 2018) “Ah! La! Voi avete l’Algeria, noi abbiamo la. Ma voi non siete obbligati a dire agli algerini che sono francesi. Noi, circostanza aggravante, siamo obbligati ad accordare aini la qualità di italiani”. Così Indro Montanelli in un’intervista a Le Figaro nel febbraio del 1960. Qualche anno prima, nel 1943, il generale Mario Roattavigilia dello sbarco angloamericano infaceva affiggere sui muri dell’isola un manifesto appello aini in cui si diceva sicuro che “ini insieme agli italiani” avrebbero respinto l’invasione nemica. La cosa suscitò scandalo e il generale fu costretto alle dimissioni. Per Montanelli fu diverso: ci fu naturalmente una sfuriata di indignazione che però cadeva in un clima nazionale in cui la, la sua cultura e le sue tradizioni venivano sistematicamente irrise e ...