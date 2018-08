Boxe | sfida stellare tra Deontay Wilder e Tyson Fury! Accordo ormai in porto

Boxe - De Carolis torna sul ring : sfida Cocco per il titolo italiano : Tutto pronto per l'attesa sfida tra Giovanni De Carolis, 25-9-1, e Roberto Cocco, 20-15-1, valevole per il vacante titolo italiano dei Supermedi. Due nomi garanzia di generosità, spettacolo e tecnica ...

Boxe - Anthony Joshua svela i prossimi match : due incontri a Wembley. Super sfida a Wilder in primavera? Date e avversari : Tutti gli appassionati della Boxe stanno attendendo la Super sfida tra Anthony Joshua e Deontay Wilder, il già annunciato match del secolo che metterà in palio tutte le cinture iriDate dei pesi massimi e che ci consegnerà un unico e indiscusso Campione del Mondo della categoria regina. I due contendenti, tramite i propri manager, stanno cercando di trovare un accordo che però al momento sembra ancora molto lontano: entrambi i pugili vorrebbero ...

Boxe - Cristofori e Loriga si sfidano a Comacchio per il Campionato d’Italia dei pesi welter : Il match tra i due pugili italiani andrà in scena l’undici agosto a Comacchio, in provincia di Ferrara L’11 agosto a Comacchio, Ferrara, è in programma il match valido per il Campionato d’Italia pesi welter tra Nicola Cristofori e Tobia Giuseppe Loriga. (ADNKRONOS)L'articolo Boxe, Cristofori e Loriga si sfidano a Comacchio per il Campionato d’Italia dei pesi welter sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Boxe - Joshua : Wilder si allontana - probabile la sfida con Povetkin a settembre : L'accordo tra Anthony Joshua e Deontay Wilder, per giungere al combattimento di riunificazione del titolo mondiale dei pesi massimi [VIDEO], non si è ancora concretizzato. Sembra ormai scontato, pertanto, che Joshua mettera' in palio le cinture Super WBA, IBF, IBO e WBO il prossimo settembre contro Alexander Povetkin, sfidante ufficiale indicato dalla WBA. Il presidente della federazione, Gilberto Mendoza, aveva concesso al pluricampione ...

Boxe - Fabio Turchi riparte dalla sfida ad Habachi : “Cerco nuovi stimoli. Che emozione l’incontro con Holyfield” : Fabio Turchi tornerà a combattere venerdì 6 luglio al Teatro Principe di Milano. Il peso massimo leggero, imbattuto con 14 vittorie all’attivo (11 per ko), affronterà l’italo-marocchino Yassine Habachi (5-10-4) sulla distanza delle otto riprese. Si tratterà di un match nel sottoclou perché l’evento principale della serata sarà la sfida tra Valeria Imbrogno e Judith Hachbold, in palio la cintura per la pace WBC dei pesi ...

Boxe – Al Teatro Principe la sfida tra Valeria Imbrogno e Judith Hachbold : Valeria Imbrogno sfiderà Judith Hachbold al Teatro Principe per la cintura per la pace WBC Torna la grande Boxe al Teatro Principe di Milano: venerdi 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. Organizza l’evento l’Opi 82 in ...