Mercedesz Henger Video | “Boomerang” | il tormentone della ex naugrafa Nel videoclip

Mercedesz Henger pubblica il suo primo singolo. Nel video Michael Terlizzi e Lucas Peracchi : Mercedesz Henger ci prova con la musica, e quale periodo migliore dell'estate per lanciare un tormentone? L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha pubblicato ieri il suo primo singolo 'Boomerang' - ...

Mercedesz Henger diventa cantante - ecco "Boomerang" : Dopo il singolo Touch me di Elena Morali, un'altra ex-naufraga de L'Isola dei Famosi ha deciso di lanciarsi nel grande mare dei potenziali tormentoni estivi. Parliamo di Mercedesz Henger, figlia della showgirl Eva Henger e del produttore di film hard Riccardo Schicchi, ormai social-influencer con quasi mezzo milione di seguaci su Instagram.27 anni il prossimo 18 agosto, la bionda ha collaborato con Ben Dj alla realizzazione di Boomerang, un ...

Mercedesz Henger svela come è stata conquistata da Lucas : Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: ecco come lui l’ha fatta innamorare Qualche settimana fa il settimanale Spy ha pubblicato delle foto in cui Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono sembrati essere decisamente molto complici. Una complicità, che molti hanno immediatamente interpretato come la nascita di un sentimento forte tra i due. E dopo tanto parlare ecco che i due sono venuti allo scoperto, annunciando sui giornali di essersi messi ...

Eva Henger e Mercedesz infiammano l’estate : il VIDEO sexy scatena i fan : Eva Henger e le figlia Mercedesz infiammano l’estate. In attesa della ripresa dei rispettivi impegni Eva e Mercedesz si rilassano, vacanza bollente e che ha scatenato la reazione dei fan. Mamma e figlia sono seguitissime sui social, in particolar modo su Instagram e nelle ultime ore sono state pubblicate foto e VIDEO che hanno scatenato la reazione dei follower. Eva si conferma in grande forma mentre Mercedesz è sempre più ...

Mercedesz Henger/ “Dopo l’operazione al seno non è stato facile - ma oggi sto bene” : Per sentirsi meglio ocn se stessa, Mercedes Henger si è rifatta il seno. La figlia di Eva oggi è felice e racconta di voler entrare nel Grande Fratello e nel team de Le Iene(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:14:00 GMT)

Temptation Island Vip : coppie Mercedesz Henger - Lucas Peracchi - Luca Onestini - Ivana Mrazova? : Mercedesz Henger sta vivendo un periodo molto felice dal punto di vista sentimentale. La relazione con l'ex tronista Lucas Peracchi procede a gonfie vele. Le foto ed i video, sui social, dei due piccioncini conferma il clima di amore ed equilibrio. Al settimanale Vero, in edicola questa settimana, la figlia di Eva Henger ha svelato che, nella prossima stagione televisiva, possa tornare in tv all'interno di un reality dopo ...

Mercedesz Henger in un altro reality show dopo l’Isola dei Famosi : Mercedesz Henger parteciperà ad un altro reality show dopo l’Isola dei Famosi Il futuro di Mercedesz Henger è in tv. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ha rivelato che continuerà a lavorare con Barbara d’Urso ma che molto probabilmente parteciperà ad un altro reality show. Il secondo dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi di […] L'articolo Mercedesz Henger in un altro reality show dopo l’Isola dei ...

Mercedesz Henger e Lucas : la foto incanta mamma Eva - Peracchi sbotta : Mercedesz Henger e Lucas sempre più innamorati: la foto incanta mamma Eva, ma qualcosa va storto. Peracchi sfrutta la notorietà della fidanzata? La replica dell’ex tronista: “Cesso di 180 kg…” Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono sempre più innamorati. I due piccioncini, almeno stando a quanto dichiarato da loro stessi in recenti interviste e a […] L'articolo Mercedesz Henger e Lucas: la foto incanta mamma Eva, ...

Mercedesz Henger madrina de La Scala della Moda ad Enna : La Scala della Moda ad Enna. Mercedesz Henger madrina della finale di giorno 8 Luglio in palio il titolo di Miss & Mister Moda Sicilia.

“Dove è finita quella bimba?’’. Eliminate dalla mente questa Mercedesz . Seno rifatto - fisico scolpito e pose da sexy star per l’irriconoscibile figlia di Eva Henger : Vi ricordate di Mercedesz Henger? La biondissima figlia di Eva Henger aveva già fatto parlare di sé durante L’Isola dei Famosi. All’epoca era una giovane alle prese con qualche chiletto di troppo (ma giusto due otre) e un Seno che – come ha sempre confessato – non era per niente bello. Dal 2016 è dimagrita moltissimo e ha messo su molta massa muscolare. Lei stessa scrive: ”Mi avete chiesto in molti di postare una ...