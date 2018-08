Ag Rugani | ' Sarri lo voleva prima al Napoli | poi al Chelsea La Juventus non lo vende'

Rugani - Higuain - Pjanic : Sarri - alla Juventus 200 milioni : ROMA - Il carrello dello spesa Chelsea posizionato a casa Juve. Totale: oltre 200 milioni. I dettagli: ora Rugani, quindi Higuain con contorno di Pjanic. Sono nomi già battezzati, la novità è che ...

Juve - CR7 lo paga Sarri : oltre 200 milioni per Rugani - Pjanic e Higuain : Il Chelsea fa la spesa sul mercato della Juventus . Secondo il Corriere dello Sport , la squadra inglese allenata da Sarri offre oltre 200 milioni di euro per Rugani , 55,, Pjanic , 100, e Higuain , 60,.

Chelsea - UFFICIALE : arriva Sarri. Ora via al mercato : Higuain-Rugani in pole : arriva SARRI- Il Chelsea ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei blues. Prima l’esonero di Antonio Conte, poi l’annuncio dell’ex tecnico del Napoli. Prime foto e sorriso a 32 denti. Sarri è pronto alla nuova avventura. “Sono pronto, lunedì conoscerò la squadra prima di volare in Australia. Voglio giocare un calcio divertente per i […] L'articolo Chelsea, UFFICIALE: arriva ...

Juventus - Higuain-Rugani via - libera - : comincia l'era Sarri al Chelsea : L'annunciato esonero di Antonio Conte da parte del Chelsea si è consumato ieri nel modo più anonimo possibile da parte del club. Non si sono sprecati nemmeno i ringraziamenti, per uno dei pochi ...

Sarri fa la corte a Rugani e Higuain. La Juve non dice no - serve far cassa per Milinkovic : TORINO - Se non puoi batterli, prova a portarli via con te. L'imminente approdo di Maurizio Sarri al Chelsea rischia di avere risvolti di mercato che coinvolgono la Juventus: dopo aver lottato negli ...

Juventus - il Chelsea di Sarri in pressing su Rugani. Clausola da 50 milioni per Emre Can : Daniele Rugani resta in cima alla lista dei desideri di Sarri, per il suo nuovo Chelsea. Ci sono stati infatti nuovi contatti tra il tecnico toscano e l'entourage del difensore bianconero, dopo quelli ...