The Walking Dead | perché Rick Grimes lascerà la serie?

The Walking Dead The Final Season : Disponibile la DEMO su PS4 e Xbox One : Il noto editore di giochi digitali Telltale Games e la Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno distribuito oggi una nuova DEMO giocabile di The Walking Dead: The Final Season. La DEMO presenta la sequenza di gioco iniziale della nuova stagione in uscita e offre ai giocatori la prima occasione di provare il nuovissimo sistema di combattimento, il sistema di visuale e la grafica di The Final Season. La DEMO è ...

Confermata la teoria che collega la serie Breaking Bad a The Walking Dead : Dati questi indizi, diversi fan credono che, dopo la fine di Breaking Bad , un uso fuori controllo di blue meth abbia creato i primi zombie che hanno poi invaso il mondo raccontato in The Walking ...

Andrew Lincoln lascia The Walking Dead 9 al quinto episodio? “Completare lo spettacolo è stato come tornare a respirare” : Lo scorso Comic-Con di San Diego ha alzato il velo su Andrew Lincoln e la sua uscita di scena da The Walking Dead 9. Gli stessi creatori hanno confermato il grosso spoiler, anche se non avrebbero voluto (forse), e il leader non ha potuto che fare lo stesso. Colui che ha prestato il volto a Rick Grimes per 10 anni alla fine ha dovuto e voluto mollare per non rinunciare alla sua stessa vita e all'amata famiglia che vive a migliaia di chilometri da ...

Fear The Walking Dead e Better Call Saul rinnovate da AMC : l’annuncio ufficiale e le novità : Fear The Walking Dead e Better Call Saul rinnovate da AMC. La rete ha chiuso in bellezza una settimana importante e, a pochi giorni di distanza dal Comic-Con 2018, ha confermato il ritorno di alcune delle sue serie più importanti. Al Press Tour della Television Critics 'Association (TCA) ha annunciato di aver rinnovato Better Call Saul e Fear The Walking Dead per una quinta stagione e McMafia che ne ottiene una seconda. Lo stesso David ...

Il patto di Norman Reedus e Andrew Lincoln in The Walking Dead : Rick e Daryl via insieme - cosa è cambiato? : Avevano promesso di andare via insieme da The Walking Dead. Come due amici che trovano un feeling e che non vogliono andare oltre se non con l'altro al proprio fianco, Norman Reedus e Andrew Lincoln avevano stretto un patto che, a quanto pare, hanno deciso di infrangere, senza rancori. Il primo ha aperto un ristorante a Senoia, proprio nella città dove si tengono le riprese della serie, mentre il secondo soffriva la lontananza dalla sua ...

L’addio di Rick Grimes a The Walking Dead non sarà definitivo? Dalle scarpe insanguinate a Michonne : la teoria non regge : Dalle scarpe insaguinate viste nel trailer della nona stagione di The Walking Dead al rapporto con Michonne, perché i fan dovrebbero sperare ancora che l'addio di Rick Grimes alla serie non sia definitivo? Sono tanti i dubbi che il Comic-Con ha regalato al pubblico della serie AMC ma sono anche tante le certezze proprio grazie al video trailer che, se guardato attentamente, riesce a lanciare ben due teorie sull'uscita di scena di Andrew ...

The Walking Dead al Comic-Con 2018 - dalla new entry Samantha Morton alla stagione di Rick e Michonne (esclusiva OM) : Il cast di The Walking Dead al Comic-Con 2018 è accolto da una Hall H pienissima. Insieme agli attori principali, anche Angela Kang, nuovo showrunner che rimpiazza Scott M. Gimple (presente anche lui al panel) e il produttore Dave Alpert. Per Andrew Lincoln si tratta della sua ultima apparizione al Comic-Con con The Walking Dead, confermando così il suo addio alla serie. Queste le sue dichiarazioni: "Questa sarà la mia ultima stagione nella ...