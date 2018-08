MotoGP - Gli orari del Gran Premio della Repubblica Ceca su Sky Sport MotoGP HD

MotoGP – Il ‘matrimonio’ di Petrucci scatena l’ilarità in conferenza stampa : “sceglierei Valentino Rossi per organizzare l’addio al celibato” : Siparietto divertentissimo tra Danilo Petrucci e la giornalista responsabile delle domande social in conferenza stampa: la domanda è sul matrimonio del pilota italiano, coinvolto anche Valentino Rossi! Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia ...

MotoGP - Marquez : "Possiamo ancora migliorare - ma occhio alle Yamaha" : Nel weekend si torna in pista a Brno, Repubblica Ceca,, Rossi insegue lo spagnolo nel Mondiale: "Stiamo capendo il modo per andare più veloce"

MotoGP - Marquez consapevole delle sue qualità - ma con un occhio alle Yamaha : 'migliorano ogni gara' : Nella conferenza stampa pre-weekend ad esprimere le sue impressioni sul prossimo appuntamento del Motomondiale il campione del mondo in carica e leader della classifica piloti, Marc Marquez . Il ...

MotoGP – Marquez consapevole delle sue qualità - ma con un occhio alle Yamaha : “migliorano ogni gara” : Marc Marquez svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo ...

MotoGP - Rossi pronto per Brno 'Voglio la prima vittoria stagionale' : Brno - Dieci gare per riacciuffare Marc Marquez. Al giro di boa della stagione, il campione del mondo si appresta a correre in Repubblica Ceca la 100/a gara in MotoGp , con 40 vittorie già alle spalle,...

MotoGP - Valentino Rossi : “Vogliamo vincere la prima gara stagionale” : Ritorno dalle vacanze per i piloti del motomondiale che nel week-end si sfideranno in Repubblica Ceca sulla tecnica pista di Brno. È carico Valentino Rossi, che ha parlato alla vigilia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: il campione di Tavullia vuole assolutamente tornare alla vittoria, provando anche a limitare i danni in chiave classifica da Marc Marquez. “Per prima cosa avrei avuto bisogno di una vacanza più lunga: ho settimana ...

MotoGP - Valentino Rossi riparte da Brno più caparbio che mai : “vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria di stagione” : Si riparte da Brno, Valentino Rossi e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane ed in vista del pRossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di Repubblica Ceca ...

MotoGP - Valentino Rossi riparte da Brno più caparbio che mai : “vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria” : Si riparte da Brno, Valentino Rossi e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane ed in vista del pRossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di Repubblica Ceca ...

MotoGP - Morbidelli carico dopo lo stop per la frattura alla mano : “a Brno per migliorare la moto” : Franco Morbidelli torna in pista a Brno: il pilota italo-brasiliano della Marc VDS, dopo aver saltato i Gp d’Olanda e Germania, in sella in Repubblica Ceca La frattura al terzo metacarpo della mano di Franco Morbidelli è finalmente guarita ed il pilota italo-brasiliano può tornare in sella alla sua Honda. dopo che in un incidente il motociclista aveva rimediato l’infortunio, il pilota della Marc Vds era stato costretto a ...

Formula 1 - GP Ungheria. Ricciardo : 'Se voglio solo un anno di rinnovo con Red Bull. Magari poi la MotoGP' : Nel paddock del Mondiale di Formula 1 si continua a discutere del contratto di Daniel Ricciardo . La firma sembra ormai imminente, ma restano i dubbi sulla durata della nuova intesa tra l'australiano ...

MotoGP - Meregalli esalta Valentino Rossi : “i suoi risultati sono frutto della sua voglia di fare” : Il team manager della Yamaha ha analizzato l’attuale stagione, soffermandosi sui pregi di Valentino Rossi E’ una stagione strana per la Yamaha, nessuna vittoria ancora ottenuta da Valentino Rossi e Maverick Viñales eppure i due piloti del team di Iwata occupano la seconda e la terza posizione della classifica piloti. AFP/LaPresse Una situazione particolare che ha provato a spiegare Maio Meregalli, il team manager della scuderia ...

MotoGP - Pedrosa si… auto-intervista : “mi manca l’ingenuità degli inizi. Futuro? Qualche idea c’è - ma…” : Il pilota spagnolo si è auto-intervistato, raccontando un po’ di sè e svelando di avere alcuni progetti per il futuro Un’intervista particolare, fatta da Pedrosa a… Pedrosa. Un particolare gioco di immagini, in cui il pilota spagnolo si è auto-intervistato, raccontando un po di sè e della sua vita, una chiacchierata interessante in cui il pilota della Honda ha svelato di avere alcuni progetti per il futuro. / AFP PHOTO / ...

Il Tour de France come la MotoGP : Thomas in pole position - tutti in griglia di partenza nella 17ª tappa [VIDEO] : Un via insolito ma originale e unica: al Tour de France c’è la griglia di partenza Una partenza insolita, oggi, alla 17ª tappa del Tour de France: i corridori si sono infatti schierati in griglia, proprio come accade nella gare di MotoGp o F1. Al via della frazione di 65 km che porta i ciclisti da Bagneres de Luchon a Saint Lary Soulan i ciclisti si sono posizionati nelle loro caselle in griglia di partenza: una griglia stabilita in ...

Tour de France - si parte con... le griglie stile MotoGP : ... ma sarà dura con i suoi 3 GPM, di cui 2 di prima categoria ed 1 'fuori categoria'; si caratterizzerà inoltre per la partenza in griglia, come negli sport motoristici, non in base al risultato di '...