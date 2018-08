Corsica | onda anomala nel canyon | quattro morti | tra cui una bambina di 7 anni

Onda anomala in Corsica : morti 4 canoisti : Travolti da un’Onda anomala in Corsica: 4 canoisti professionisti sono morti (tra questi un bambino e suo padre) nel Canyon Zoicu, secondo quanto riportato da Le Point che cita France Presse. Due persone sarebbero vive anche se in stato di shock. L'articolo Onda anomala in Corsica: morti 4 canoisti sembra essere il primo su Meteo Web.

Corsica - 4 vitime per inondazione : 2.30 Quattro persone, tra cui una bambina di sette anni e suo padre, sono morte a Soccia, in Corsica, per l'inondazione improvvisa del Zoicu canyon. Morta anche la loro guida, mentre il quarto cadavere non e' stato ancora identificato. Le notizie sono confermate dal procuratore locale, Eric Bouillard. Una quinta persona è ancora dispersa, mentre la madre della bambina è riuscita a mettersi in salvo. L'onda che li ha travolti era alta tre ...

Pisa - a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l’Erasmus in Corsica : Pisa, a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l’Erasmus in Corsica Pisa, a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l’Erasmus in Corsica Continua a leggere L'articolo Pisa, a 73 anni vuole seconda laurea e farà anche l’Erasmus in Corsica proviene da NewsGo.