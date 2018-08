Ilva | i commissari | “A settembre finiscono i soldi in cassa Necessari 132 milioni di

Allarme dai commissari Ilva : 'A settembre si stima azzeramento cassa' : La previsione finanziaria per l'Ilva "stima l'esaurimento di cassa a settembre 2018". Lo si legge nella documentazione dei commissari Ilva portata in audizione in Senato. Sempre nella slide di ...

Ilva : ArcelorMittal accetta tutte le richieste dei commissari : Questa mattina ArcelorMittal, il colosso industriale che opera nel settore dell'acciaio, ha diffuso una nota per informare i commissari straordinari dell'Ilva di essere disposto ad accettare "tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017" e ha anche aggiunto di confidare nel fatto che "questi impegni aggiuntivi evidenzino" al governo "il suo pieno impegno per una ...

Ilva - ArcelorMittal ai commissari straordinari : ‘Aumentiamo gli impegni su occupati e tutela dell’ambiente’ : Dopo i rilievi dell’Anac sulle criticità nella procedura di assegnazione dell’Ilva alla cordata Marcegaglia–ArcelorMittal, il gruppo anglo-indiano è pronto a migliorare la propria offerta come richiesto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio. Che ha accusato il predecessore Carlo Calenda di aver fatto “un pasticcio“. In una nota diffusa martedì mattina si legge che ArcelorMittal ha informato i ...

Ilva : pm - archiviare su commissari : ANSA, - TARANTO, 22 LUG - La Procura di Taranto ha nuovamente chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sull'Ilva che vede indagati per getto pericoloso di cose e gestione non autorizzata di rifiuti ...

**Ilva : Di Maio - subito indagine interna a ministero e chiarimenti a commissari** : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, chiederà “subito chiarimenti ai commissari” e avvierà “un’indagine all’interno del ministero”. Ad annunciarlo lo stesso ministro in Aula alla Camera. Inoltre, “chiederò subito un parere all’Avvocatura dello Stato”, ha annunciato. “Non possiamo continuare a fare finta di niente” e ...

Ilva - contatti commissari-ArcelorMittal per nuova proposta : I commissari straordinari dell'Ilva sarebbero in contatto con ArcelorMittal, la società che si è aggiudicata la gara per la acciaierie, per mettere a punto una proposta con modifiche anche sul fronte ...

Ilva : commissari e ArcelorMittal a lavoro : ANSA, - ROMA, 16 LUG - Giornate cruciali per l'Ilva. Secondo quanto apprende l'ANSA, i commissari sono al lavoro con ArcelorMittal per redigere una proposta migliorativa. In particolare si starebbe ...

Ilva - Di Maio : "Incontro proficuo con i commissari" : "L'incontro con i commissari dell' Ilva è stato proficuo". Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in una nota. "Ho ritenuto necessario questo incontro - aggiunge - per essere ...

Ilva : nuovo vertice Di Maio - commissari : 10.18 nuovo incontro tra il vice-premier Di Maio e i commissari dell'Ilva per fare il punto sulla vicenda. "Oggi incontro i commissari dopo aver letto 23 mila pagine, anche se non proprio tutte - ha detto Di Maio parlando ad Agorà su Raitre - Faremo il punto e poi capiremo come muoversi". Incalzato su quali saranno le scelte Di Maio ha ribadito che "si vogliono garantire due diritti: quello al lavoro e quello dei cittadini di Taranto a ...

Ilva - commissariamento prorogato al 15 settembre : più tempo per la decisione di Di Maio : ROMA - Tempi supplementari per il futuro dell'Ilva. I commissari dell'azienda siderurgica, facendo leva su una clausola del contratto, hanno spostato al 15 settembre la scadenza per la chiusura dell'...