Bari | sono ore decisive | Lotito e De Laurentiis si sfidano per la proprietà | ma c' è in

Tifosi francesi assaltano i monumenti romani. La rabbia di Sgarbi : "Sono barBari - come nel sacco di Roma" : Dopo la vittoria della loro squadra ai Mondiali, i Tifosi francesi non hanno potuto resistere all'idea di esultare e festeggiare ovunque fossero. E poco importa se si trovavano nel centro di Roma, accanto a fontane e monumenti storici che hanno rischiato di sfregiare per sempre. A piazza Campo de' Fiori alcuni di loro si sono immersi nella fontana e l'hanno 'scalata' fino a salire sulla vetta, con il rischio di farsi male ma anche di rovinare il ...

Tribunale Bari - l’intervento surreale (e di scherno) in Aula di Giachetti (Pd) : “Le pere sono mature e l’albero è spoglio” : Le pere sono mature e l’albero è spoglio. Ripeto: le pere sono mature e l’albero è spoglio”. Dopo una giornata di discussione e ostruzionismo, alla Camera, sul decreto che dovrebbe assegnare il trasferimento del Tribunale di Bari, inagibile da mesi, il deputato del Pd, Roberto Giachetti, ha preso la parola per un finto messaggio in codice: “Lo scopo – ha spiegato in una nota – era prendere in giro i deputati ...

Bari - Cesena e Avellino sono state escluse dal prossimo campionato di Serie B : La Commissione per la vigilanza e il controllo delle società di calcio professionistiche — la Covisoc — ha escluso le società di Bari, Cesena e Avellino dal prossimo campionato di Serie B, a cui avrebbero dovuto partecipare dopo aver ottenuto The post Bari, Cesena e Avellino sono state escluse dal prossimo campionato di Serie B appeared first on Il Post.

Covisoc : fuori dalla Serie B Avellino - Bari e Cesena. Che però possono fare ricorso : In caso di responso negativo, le società escluse potranno ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il 26 luglio. Altrimenti rischiano comunque almeno una penalizzazione in classifica.

Scuola - addio alla chiamata diretta degli insegnanti. Ma i presidi di Bari sono divisi : Il principio è nobile. Il concetto che sta alla base è più che valido. Sarebbe perfetta, se soltanto venisse applicata meglio e con più rigore. È il mantra ripetuto dai presidi degli istituti baresi, ...

Barilla - Corallo e Margherita Agnelli : i tesori dei vip d’Italia sono all'estero : L'erede insoddisfatta di casa Fiat ha una società da 1,5 miliardi alle isole Vergini. La dinastia industriale di Parma preferisce Hong Kong. E il re delle slot machine nasconde oltre 42 milioni di euro a Dubai mai sequestrati nonostante l’arresto. Da Panama le nuove carte sui conti segreti dei ricchi Panama Papers 2, da Messi a lady Kazakistan i vip del mondo con i soldi nei paradisi fiscali " Panama Papers 2, è panico a Panama City: ...

Barilla - Corallo e Margherita Agnelli : i tesori dei vip d'Italia sono all'estero : ... stelle dello spettacolo e personalità di tutto il pianeta con tesori segreti nei paradisi fiscali, mentre le autorità di molti Stati premono sul governo di Panama e professionisti di mezzo mondo, ...

Bari - il ministro Bonafede alla tendopoli della giustizia : “Ci sono e ci metto la faccia. Gestisco personalmente la situazione” : Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, si è detto contrario alla nomina di un commissario per la gestione dell’emergenza determinatasi dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari, e il parziale trasferimento dell’attività giudiziaria penale in una tendopoli. “Io non sono contrario – ha detto – alla normativa d’urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale che individua un ...