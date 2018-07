Tennis | Ranking WTA 30 luglio | Simona Halep numero 1 | Camila Giorgi migliore italiana

Tennis - Ranking ATP (30 luglio) : Rafael Nadal in testa su Federer - Fognini numero 15. Berrettini - che scalata! : Non cambia la top 10 del Ranking ATP dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Rafael Nadal non è sceso in campo in settimana e rimane al comando con 9310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer, anch’egli rimasto a riposo. Il mancino di Manacor e il Maestro di Basilea guidano senza problemi, terza posizione per il tedesco Alexander Zverev che ha 270 lunghezze di margine su Juan Martin Del Potro. Kevin Anderson si ...

Tennis - Matteo Berrettini sfiora la top 50 del ranking ATP! Quante posizioni ha guadagnato con la vittoria di Gstaad? : Matteo Berrettini non dimenticherà mai domenica 29 luglio 2018, la data del suo primo trionfo nel massimo circuito. Il 22enne ha conquistato l’ATP 250 di Gstaad, torneo di un certo calibro che si è disputato sulla terra rossa della cittadina svizzera: il laziale ha sconfitto il quotato spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo, per 7-6(9) 6-4 e ha così confermato la sua crescita esponenziale negli ultimi ultimi mesi. Il Tennis ...

Tennis - Matteo Berrettini in Finale a Gstaad : quante posizioni ha guadagnato nel ranking? L’azzurro si avvicina alla top 50! : Matteo Berrettini si è letteralmente scatenato a Gstaad e ha raggiunto la Finale del torneo ATP 250. Domani il 22enne tornerà sulla terra rossa svizzera per affrontare l’ostico Roberto Bautista-Agut con l’obiettivo di conquistare il primo titolo nel massimo circuito. Il laziale ha tutte le carte in regola per centrare la clamorosa impresa e proverà a fare saltare il banco ma intanto arrivano delle ottime notizie per il Tennista ...

Tennis - Simona Halep n. 1 del ranking : ANSA, - ROMA, 23 LUG - E' sempre Simona Halep la Tennista numero uno del mondo. Nella nuova classifica WTA pubblicata oggi la campionessa romena conserva la prima posizione per la 22esima settimana ...

Tennis - Ranking WTA (23 luglio) : nessun cambio in top ten. Camila Giorgi è 35esima : Non cambia la prima posizione del Ranking WTA questa settimana. In testa c’è sempre Simona Halep, seguita da Caroline Wozniacki. Tutto invariato anche alle loro spalle, con Sloane Stephens e Angelique Kerber rispettivamente terza e quarta. Completa la top ten sempre Julia Goerges, decima, eguagliando il suo best Ranking. 1 0 [ROU] Simona Halep 26 7571 17 2 0 [DEN] Caroline Wozniacki 28 6740 21 3 ?1 [USA] Sloane ...

Tennis - Ranking ATP (23 luglio) : Fabio Fognini e Marco Cecchinato guadagnano posizioni! : Nessuna variazione sensibile nella top ten del Ranking ATP questa settimana. È un periodo di transizione in attesa che entri nel vivo la stagione del cemento americano, che culminerà con lo US Open. Comanda sempre Rafael Nadal, con oltre 2.000 punti di vantaggio su Roger Federer. Poi gli altri con Alexander Zverev in terza posizione. L’unico cambio da registrare è lo scambio di posizione tra Dominic Thiem, ora ottavo, e John Isner, nono.

Tennis - Ranking Atp : quante posizioni hanno guadagnato Fognini e Cecchinato? È attacco alla top10! : Per due volte nella storia due Tennisti italiani avevano vinto due tornei nella stessa settimana, ma mai nello stesso giorno: oggi ci sono riusciti Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il primo ha trionfato a Bastad, in Svezia, il secondo ha vinto ad Umago, in Croazia: il 22 luglio 2018 resterà scolpito nella storia del Tennis italiano. Avevano vinto nella stessa settimana Paolo Bertolucci a Firenze il 18 aprile 1977 e Corrado Barazzutti a ...

Tennistavolo - il ranking mondiale aggiornato : luglio 2018. Mihai Bobocica - Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli nei 100 : Alla vigilia della ripresa del World Tour ecco le classifiche mondiali aggiornate del Tennistavolo: l’Italia vede uscire dai 100 Niagol Stoyanov al maschile, mentre Mihai Bobocica si attesta al numero 96. Tra le donne Giorgia Piccolin è 79ma, mentre Debora Vivarelli si porta alla piazza numero 86. ranking mondiale maschile (top 10) 1 FAN Zhendong CHN 17001 2 BOLL Timo GER 15205 3 LIN Gaoyuan CHN 14964 4 OVTCHAROV Dimitrij GER 14465 5 XU ...

Tennis - Ranking WTA (16 luglio) : Simona Halep in vetta - Serena Williams nella top30 - Camila Giorgi n.35 : Simona Halep rimane in vetta al Ranking WTA dopo l’appuntamento di Wimbledon. La 27enne di Costanza conferma la propria leadership per la 21esima settimana consecutiva (la 37esima complessiva). La rumena ha 831 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. In terza piazza troviamo per la prima volta in carriera la statunitense Sloane Stephens, con in scia la tedesca Angelique Kerber, trionfatrice sull’erba londinese (3° Slam in ...

Tennis - Ranking ATP (16 luglio) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership. Djokovic nella top10 - Fognini n.1 italiano : Rafael Nadal rafforza la propria leadership nel Ranking ATP dopo il torneo di Wimbledon. Lo spagnolo, approfittando dell’inattesa sconfitta di Roger Federer nei quarti di finale contro il sudafricano Kevin Anderson (finalista ai Championships), ha portato a oltre 2000 punti il vantaggio sul rossocrociato. Un tesoretto che renderà arduo al fenomeno di Basilea, numero due del mondo, ritrovare la vetta della graduatoria. Chi può sorridere è ...

Tennis - Ranking WTA (2 luglio) : Simona Halep al vertice - Camila Giorgi la migliore italiana : Nel giorno che darà il via al prestigioso torneo di Wimbledon, non ci sono cambiamenti sostanziali al vertice della graduatoria mondiale del Tennis femminile. La rumena Simona Halep è sempre in vetta per la 19esima settimana consecutiva (la 35esima complessiva) con 961 punti di vantaggio su Caroline Wozniacki. Danese che, però vincitrice sull’erba di Eastbourne, si è avvicinata alla giocatrice nativa di Costanza. In terza piazza troviamo ...

Tennis - Ranking ATP (2 luglio) : nessuna variazione nella top10 - Fabio Fognini n.1 italiano - Cecchinato guadagna posizioni : Siamo a poche ore dall’inizio del terzo Slam della stagione, ovvero Wimbledon, e non ci sono cambiamenti al vertice del Ranking ATP nella settimana che ha preceduto i Championships. In vetta c’è sempre lo spagnolo Rafael Nadal, tornato sul trono due settimane fa (la 179esima complessiva), dopo l’inattesa sconfitta dello svizzero Roger Federer nella finale di Halle (Germania) contro il croato Borna Coric. L’elvetico è in ...

Tennis - Ranking WTA (25 giugno) : poche variazioni nella top10. Camila Giorgi migliore azzurra : Nessuna variazione nella top10 mondiale guidata sempre dalla rumena Simona Halep, per la 18esima settimana consecutiva in vetta (la 34esima complessiva), vincitrice del Roland Garros 2018. La Halep vanta 1.225 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki mentre sono 1.420 nei confronti della spagnola Garbine Muguruza. CLASSIFICA WTA – TOP TEN 1 Halep, Simona (ROU) 0 7.970 punti 2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.745 3 Muguruza, Garbine ...