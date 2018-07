Partinico | pm di Palermo sulle tracce degli altri responsabili dell' aggressione razzista

Palermo : agguato a Partinico - morto falegname (2) : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - La vittima è stata trovata dagli agenti riversa a terra. Un 50enne, il presunto omicida, è stato portato in commissariato a Partinico e in questi minuti è ascoltato dagli investigatori della Polizia, che sembrano escludere al momento la pista mafiosa. Ci sarebbero, inv

Palermo : agguato a Partinico - morto falegname : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta il falegname ferito stamani nella zona di Partinico, in provincia di Palermo, da cinque colpi di pistola che lo hanno raggiunto al torace. La vittima, Nicola Bifara, 44 anni, è morta in ospedale dove era stata trasportata in condizioni disperate dai sanitari del 118. Secondo le prime informazioni l’uomo è stato raggiunto dai colpi di pistola in contrada Mirto. Il presunto ...

Palermo : un chilo di marijuana in casa - arresto a Partinico : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 40 anni, Nunzio Soresi, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento di Partinico (Palermo) i militari hanno trovato, suddivisa in sacchetti, un chilo di marijuana nascosta all’interno di un cont

Maltempo Palermo - ASP : riparato subito il guasto della cabina elettrica dell’ospedale di Partinico : “Ripristinata in pochi minuti l’erogazione dell’energia elettrica all’Ospedale di Partinico (Palermo) dopo che un guasto alla cabina elettrica aveva provocato l’interruzione della corrente“: lo rende noto l’ufficio stampa dell’Asp di Palermo. “Il guasto, probabilmente causato dal Maltempo, ha anche provocato il danneggiamento delle batterie del gruppo elettrogeno: è prontamente intervenuto il ...