Formula 1 | gli highlights del GP d' Ungheria e le classifiche

Formula 1 Ungheria - analisi gara : la battaglia dei secondi : Analizzeremo meglio a parte quella che è stata una gara dalle tantissime sfaccettature , quella di Valtteri, ma di fatto risulta decisiva nell'economia di tutto il GP. Questo per come tira fuori giri ...

Formula 1 - gli orari delle repliche del GP d'Ungheria : Come rivedere la gara di Budapest su Sky Primo appuntamento con le repliche alle 18 di domenica 29 luglio su Sky Sport F1 HD " canale 206. Sullo stesso canale sarà possibile rivedere il Gran Premio ...

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

CLASSIFICA Formula 1 / Mondiale piloti e costruttori : Hulkenberg il migliore degli outsider (Gp Ungheria 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1 il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio di Ungheria 2018, in questo weekend di casa a l'Hungaroring. Chi sarà il leader prima delle vacanze?.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Diretta live Formula 1 Gp Ungheria 2018/ F1 gara : tutti sulla griglia di partenza - via! (streaming video SKY) : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Ungheria 2018 Hungaroring: ordine d'arrivo, vincitore e podio della dodicesima gara della stagione (oggi domenica 29 luglio).(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:41:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 : Pole position per Hamilton - sorpresa Toro Rosso! : Griglia di partenza Formula 1: Hamilton in Pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Mick Schumacher/ Il figlio di Michael ha vinto a Spa-Francorchamps - primo trionfo in Formula 3 : Mick Schumacher ha vinto la prima gara di Euro Formula 3 a Spa-Francorchamps, circuito belga sul quale papà Michael aveva centrato il primo successo in Formula 1 e altri cinque trionfi(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:28:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Gp Ungheria 2018 : Hamilton in pole - Bottas ha un ruolo determinante : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: Hamilton in pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:02:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 - Hamilton in pole. Il britannico : sull'asciutto però... : Griglia di partenza Formula 1: Hamilton in pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:18:00 GMT)

Mick Schumacher ha vinto in Euro Formula 3! Che successo per il figlio d’arte - trionfo a Spa a suon di sorpassi : Mick Schumacher ha vinto la sua prima gara nell’Euro Formula 3. Una giornata bellissima per il figlio del grande Michael, le cui condizioni fisiche dopo il noto incidente sugli sci sono sempre assolutamente riservate. Il 19enne si è imposto nella gara3 del GP del Belgio, proprio sul mitico tracciato di Spa dove era iniziata la carriera del papà. Dopo una deludente gara2 in cui non era riuscito a sfruttare la pole position, Schumi è stato ...

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1/ Gp Ungheria 2018 - Hamilton in pole position! Prima fila solo Mercedes : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: Hamilton in pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà Prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:07:00 GMT)

Formula 1 Ungheria - la griglia di partenza : la pioggia ribalta tutto - spettacolo Mercedes-Ferrari [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 - pole position : Hamilton chiamato a una nuova impresa? : Griglia di partenza Formula 1: è lotta per la pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Partire dalla prima fila sarà fondamentale domani all'Hungaroring. (Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 - pole position : le rimonte storiche all'Hungaroring : Griglia di partenza Formula 1: è lotta per la pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Partire dalla prima fila sarà fondamentale domani all'Hungaroring. (Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:59:00 GMT)