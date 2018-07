Calendario Milan Serie A 2018-2019 | debutto con il Genoa | poi Napoli e Roma

Calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Milano? Date e programma di Inter-Milan : Solo due giornate dopo il derby di Roma, proprio al giro di boa dei due gironi del massimo campionato italiano di calcio, ecco che il Calendario di Serie A propone il derby della Madonnina: la stracittadina meneghina è infatti in programma il 21 ottobre 2018, alla nona giornata, ed il 17 marzo 2019, per la ventottesima giornata. Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà l’Inter. Di seguito il programma completo dei due ...

Serie A - Calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c'è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d'Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l'Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la Juventus e il Milan.

Amichevoli Milan 2018 : il Calendario completo e come seguirle : La lista delle Amichevoli VENERDÌ 20 luglio Milan 2-0 NOVARA , Suso, Calabria, MERCOLEDÌ 26 luglio ore 5.05 da Pasadena: Milan-Manchester United in diretta su Sky Sport Uno MERCOLEDÌ 1 agosto ...

International Champions Cup 2018 : date - Calendario - programma - orari. Tutte le partite : ci sono Juventus - Inter - Milan - Real Madrid e le corazzate : Siamo in piena estate, tempo di grandi amichevoli per le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. I tifosi sotto l’ombrellone e nel cuore delle vacanze stanno iniziando a caricare le pile in vista dei vari campionati. Proprio per regalare dei match stellari anche tra un bagno e l’altro, è stata ideata l’International Champions Cup, un prestigioso torneo a cui partecipano le squadre più importanti del ...

Calendario Eurolega Basket 2018-2019 : le date - gli orari e tutte le partite dell’Olimpia Milano : Il Calendario dell’Eurolega 2018/2019 è stato reso noto. Tra le 16 squadre partecipanti c’è ovviamente anche l’Olimpia Milano, forte della sua licenza pluriennale. La squadra di Simone Pianigiani proverà per l’ennesima volta a ritrovare l’accesso ai playoff, che manca dal 2014. Le ultime due stagioni, le prime con l’attuale format, hanno visto Milano mai in corsa, finita prima ultima e poi penultima in regular ...

Milano Moda Uomo : il Calendario delle sfilate : Con la chiusira di Pitti Immagine Uomo, la Moda maschile per la prossima stagione calda è pronta a trasferirsi a Milano per Milano Moda Uomo. Di seguito il calendario con l’elenco delle sfilate – 28 in tutto -, ma spazio anche a presentazioni ed eventi, per un totale di 56 collezioni. VENERDI’ 15 GIUGNO 18:30 ALBERTA FERRETTI Women’s Spring Collections PIAZZA DUomo – SCALONE ARENGARIO 20:30 ERMENEGILDO ZEGNA VIA ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano-Trento. Calendario - programma - orari e tv della finale playoff : Milano-Trento sarà la finale Scudetto 2018 di Basket maschile. Le due squadre si sfideranno nell’atto conclusivo che scatterà martedì 5 giugno al meglio delle sette partite (si giocherà ogni due giorni). A fronteggiarsi saranno dunque la favorita Olimpia, capace di eliminare Brescia in semifinale, e Trento che torna in finale dopo aver perso quella dello scorso anno contro Venezia (i Campioni d’Italia hanno abdicato nonostante avessero vinto la ...

Nuovi concerti di Laura Pausini nel 2018 - da Milano a Bologna : il Calendario aggiornato del tour : Nuovi concerti di Laura Pausini sono in programma nel 2018. Agli eventi già comunicati, previsti nell'ambito della tournée mondiale per l'album Fatti Sentire, si aggiungono due nuove date in programma rispettivamente a Milano e a Bologna. Giunge oggi sui social la notizia dell'aggiunta di due Nuovi spettacoli. Laura Pausini aggiunge un quarto concerto a Milano, Mediolanum Forum di Assago, e una seconda data a Bologna (Unipol Arena di ...