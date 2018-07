Roma | contro il Tottenham fuori El Shaarawy e Karsdorp | Kluivert osservato speciale

Castel Romano - sassi contro le auto per rapinare i conducenti. La Stradale : non fermatevi : Indagini serrate da parte della Polizia Stradale di Aprilia sulla serie di danneggiamenti avvenuta nella notte sulla Pontina in direzione di Roma all'altezza di Castel Romano: almeno 6 automobili sono ...

Sgombero campo rom a Roma - incontro Salvini Raggi/ Ultime notizie - la sindaca : “Non posso metterli in strada” : Roma, caso Camping River: Corte europea dei diritti dell'uomo sospende Sgombero che era previsto per oggi. Ultime notizie: “Trovare alloggi alternativi”. Salvini, "ci mancava il buonismo.."(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Roma : Marcia disabili contro buche : Roma – Un cerchio giallo segnato attorno a una buca con una bomboletta spray, in via del Forte Trionfale a Roma. Cosi’ comincia la protesta guidata dall’ex deputata e presidente di Aida onlus, Ileana Argentin, “contro le nuove barriere architettoniche di Roma, le buche”. Una protesta sulla scia di quella invocata da Graziella Viviani, la madre della giovane Elena Aubry, recentemente morta in un incidente stradale. ...

Roma : Incontro su semplificazione tra Campidoglio - parlamentari e architetti : Roma – Importante Incontro all’Acquario Romano, a piazza Manfredo Fanti 47, tra Flavio Mangione, presidente dell’Ordine degli architetti di Roma e Provincia, Luca Montuori, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Cinzia Esposito, dirigente del dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica di Roma Capitale e gli architetti iscritti all’Oar. L’obiettivo e’ fare il punto sulla collaborazione tra ...

Roma : Controlli nel rione Esquilino - 2 denunce : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino e del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” hanno controllato un’associazione culturale, in zona Esquilino, le cui attivita’ hanno provocato lamentele, da parte dei residenti della zona, a causa dell’alto volume della musica e delle “strane” frequentazioni. Entrati nel locale, i poliziotti hanno constatato che l’associazione ...

Temptation Island - Selvaggia Roma contro Francesca : “Ti reputavo un’amica” : Temptation Island: perché Selvaggia Roma e Francesca Baroni hanno litigato? C’entra Sara Affi Fella A Selvaggia Roma di Temptation Island non sono piaciute le recenti dichiarazioni di Francesca Baroni. Quelle dove la fidanzata di Ruben Invernizzi difendeva Sara Affi Fella e attaccava Selvaggia e Camilla Mangiapelo. L’ex compagna di Lenticchio ha replicato su Instagram, dove […] L'articolo Temptation Island, Selvaggia Roma ...

Roma - "magliette verdi" in piazza contro i radical-chic : "Stiamo con Salvini" : Al grido di "Roma sta con Salvini", gli irriducibili Romani del Ministro dell"Interno scendono in piazza. Sono arrivati da tutti e 15 i municipi della Capitale, portando con sé bandiere, fratini, cappellini e braccialetti, tutto rigorosamente griffato Lega. E si sono dati appuntamento in piazza Re di Roma, a due passi dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, per fare quadrato attorno al loro leader. "Un gesto di vicinanza e sostegno", spiega ...

Pallavolo arcobaleno - la Roman Volley contro i pregiudizi nello sport : “Se sei forte - sei forte. Non importa se etero o gay” : “Non ci vogliamo auto-ghettizzare anzi vogliamo venire fuori e far capire che in campo non c’è differenza, se sei forte sei forte, sia che tu sia gay o eterosessuale”. Così dice Giovanni Vidili presidente della RoMan Volley prima società di Pallavolo gay di Roma che con 4 squadre amatoriali e 2 agonistiche, in terza e prima divisione, coinvolge 120 atleti prevalentemente gay ma aperta a tutti. “Fino a due anni fa avevamo anche la serie D ma era ...

SCONTRINO OMOFOBO : RISTORANTE OFFENDE COPPIA GAY/ Roma - ultime notizie : striscione Forza Nuova contro gestori : SCONTRINO contro COPPIA gay in RISTORANTE a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Roma - controlli antiabusivismo al Colosseo : controlli antiabusivismo al Colosseo. controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree comprese tra il Colosseo e i Fori Imperiali; le operazioni sono mirate al contrasto dell’abusivismo commerciale. Il bilancio: una persona denunciata a piede libero, 31 ambulanti abusivi sanzionati per complessivi 160mila euro, oltre 630 articoli sequestrati e 8 Daspo Urbani emessi nei confronti di altrettante persone. Fonte: Agenzia Vista ...

Scontrino omofobo contro coppia gay in ristorante Roma/ "No pecorino - si fr*o" : licenziato il cameriere : Scontrino contro coppia gay in ristorante a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:04:00 GMT)

Roma - pullman turistici - le falle nei controlli : Centro senza regole : Un gigante di acciaio ogni minuto ieri ha calpestato l'asfalto dove giovedì sera ha perso la vita la ventiduenne Caterina Pangrazi. Questo il flusso record di pullman e open bus nella centralissima ...

Roma : ricorso contro la squalifica di Pallotta : La Roma farà ricorso contro i tre mesi di sospensione comminati oggi dall’Uefa al presidente James Pallotta per le sue dichiarazioni post Roma-Liverpool, semifinale di Champions disputata il 2 maggio. Lo apprende l’Ansa. Il club capitolino cercherà di far valere le sue ragioni spiegando che il presidente, nel dopo-partita, se l’era presa ‘a caldo’ col delegato Uefa e in privato, mentre pubblicamente non aveva ...

Roma - solo un pareggio contro l’Avellino : in gol Schick : Continua la preparazione della Roma, i giallorossi si candidano ad essere protagonisti in campionato e Champions League mentre la dirigenza lavora intensamente sul mercato per rinforzare la rosa. Nel frattempo amichevole contro l’Avellino, 1-1 il risultato finale. Apre le marcature Schick con uno splendido colpo di testa su assist di Perotti, in pieno recupero arriva il pareggio di Paghera (92′) che beffa Fuzato. Buone ...