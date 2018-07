Lombardia | Fontana domani a Roma con Stefani per autonomia 2

Lombardia : Fontana domani a Roma con Stefani per autonomia : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - E' fissato per domani alle 11 a Palazzo Cornaro, sede Romana della Conferenza Stato Regioni, l'incontro tra il presidente Attilio Fontana, il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani e le delegazioni lombarda e ministeriale. L'obiettivo e' esaminare la richiesta

Lombardia : cedono ferie a collega malato per curarsi - Fontana visita azienda : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – E’ l’estate del 2016 quando Emilio Lentini scopre di essere affetto da una grave forma di leucemia. Impiega poco ad esaurire il periodo di malattia concesso per legge e le ferie residue. La battaglia da combattere, purtroppo, è ancora lunga. Proprio in quel momento in cui tutto sembrava perduto, accade quello che non avrebbe mai potuto immaginare. I suoi colleghi della ‘Enea Mattei’ di ...

Lombardia : Fontana giovedì a Roma da ministro Affari regionali : Milano, 23 lug. (AdnKronos) - "giovedì andrò a Roma col vicepresidente Sala, gli assessori Galli e Caparini e il resto della delegazione regionale per rispettare la promessa fatta ai lombardi di agire concretamente entro luglio. Metteremo sul tavolo la richiesta formale di allargamento dell'Autonomi

Lombardia : Fontana giovedì a Roma da ministro Affari regionali (2) : (AdnKronos) - "E' il secondo atto ufficiale di Attilio Fontana e della Regione - ha aggiunto l'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli - dopo l'approvazione in Consiglio regionale, il 15 maggio 2018, dell'ordine del giorno che gia' indicava i passi da intraprendere per fare evolvere e

Lombardia : Fontana a Stoccarda celebra 'Quattro motori per l'Europa' : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - "Quattro regioni accumunate da un forte dinamismo, dalla capacità di innovare, dalla vocazione internazionale e dall'apertura al confronto con altre realtà europee e internazionali". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da Stoccarda ha sintetizzat

Lombardia : Fontana - consolidare e valorizzare le 'filiere eccellenti' : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - "Innovazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione. Sono i pilastri su cui punta Regione Lombardia per fare in mondo che il proprio mondo produttivo a Mantova, come nel resto di tutto il nostro territorio, possa ottenere risultanti ancora più importanti di qu

Lombardia : Fontana - consolidare e valorizzare le ‘filiere eccellenti’ : Milano, 29 giu. (AdnKronos) – “Innovazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione. Sono i pilastri su cui punta Regione Lombardia per fare in mondo che il proprio mondo produttivo a Mantova, come nel resto di tutto il nostro territorio, possa ottenere risultanti ancora più importanti di quelli fin qui raggiunti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questo pomeriggio ...

Lombardia : Fontana - un tavolo su priorità e interventi per sisma Mantova : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - "Insieme dobbiamo guardare al futuro: ci sono delle cose da fare. Altre sono in corso, ulteriori altre dovranno essere decise insieme utilizzando anche le risorse residue esistenti e che, nel caso, potranno essere integrate da fondi della Regione Lombardia se c'è qualch

Lombardia : Fontana - entro fine luglio materie autonomia : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - "L'accordo con il ministro Stefani è di rivederci entro la fine di luglio. In quella data indicheremo quali sono le materie di cui chiediamo il trasferimento e le rispettive competenze e risorse". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a

Rfi : Fontana - ci dica come investirà 10 mld in Lombardia : Milano, 25 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Tavolo della competitività di Pavia torna a parlare del servizio ferroviario regionale. E lo fa chiedendo ad Rfi “come e quando intenda usare 10 miliardi di euro che ha ricevuto per interventi infrastrutturali sul territorio lombardo. Siamo consapevoli che la rete necessiti di un ammodernamento. Sconta, da diversi anni, mancati ...

Fontana inaugura a Palazzo Lombardia mostra sul Milan : “E’ stata e sempre sarà la squadra che più di ogni altra ha fatto sognare gli italiani in Europa. Per questo deve tornare a vincere per farci rivivere quegli anni fantastici”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana inaugurando la mostra ‘I grandi successi del Milan’ aperta al pubblico da oggi al 5 luglio, a ingresso gratuito, a Milano, Palazzo Lombardia (Ingresso N2, Spazio espositivo lato ...

