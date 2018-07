Scuola - concorso per aspiranti presidi : solo il 25% supera il test : solo un candidato su quattro , tra gli aspiranti presidi , avrebbe superato la prima prova al megaconcorso per dirigenti scolastici. Sono circa 8.500 le persone che, secondo un sondaggio ufficioso, ...

Scuola/ Concorso presidi : tutto (o quasi) il potere ai test - ma in Europa non si fa così : Ieri è cominciato il Concorso dirigenti con la prova preselettiva basata sui test. Eppure, nei paesi più avanzati che guida le scuole viene scelto diversamente. ROSSELLA VIACONZI(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:10:00 GMT)

Scuola - al via il concorso per assumere 2.425 presidi : oltre 35mila i candidati : Il processo di selezione durerà oltre un anno ed è iniziato oggi con 100 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti.Continua a leggere

Scuola - assunzioni 2018/ Idonei concorso infanzia e primaria 2016 reclamano la loro presenza : GM unica : Scuola, assunzioni 2018: gli Idonei concorso infanzia e primaria 2016 fanno sentire nuovamente la loro voce e reclamano la loro presenza nelle graduatorie di merito.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:17:00 GMT)

Assunzioni Scuola 2018/2019 e supplenze : resta l'incognita delle classi di concorso : La richiesta del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, delle circa 70 mila nuove Assunzioni nella scuola lascia aperta l'incognita delle supplenze degli insegnanti precari e dei posti da assegnare sulle cattedre disponibili e vacanti. Soprattutto considerando le classi di concorso, anche nel prossimo anno scolastico rimarra' il rebus dei docenti che effettivamente si renderanno necessari in determinate materie, questione gia' emersa negli ...

Scuola : docenti di religione chiedono un regolare concorso : Nuove polemiche ed aggiornamenti caratterizzano il mondo della Scuola negli ultimi tempi. Tra questi, la questione (spesso bistrattata) dei docenti di religione non ancora stabilizzati. Dopo diversi anni di silenzio, ultimamente tali insegnanti sono tornati a farsi sentire, chiedendo un concorso regolare. Questa richiesta è stata fatta propria da diverse sigle sindacali, tra cui lo […] L'articolo Scuola: docenti di religione chiedono un ...

Scuola - maestre escluse da GaE : ipotesi decreto legge concorso e Fit prima dell'11 luglio : Emergono novita' sull'azione del nuovo Governo Conte e del neo-ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti in vista della risoluzione del caos delle maestre diplomate magistrale della Scuola dell'Infanzia e primaria escluse dalle graduatorie a esaurimento GaE ed a rischio di licenziamento per quelle gia' assunte in ruolo in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato di dicembre 2017. Il Miur starebbe valutando l'adozione di un decreto legge ...

Scuola - Bussetti : 'Basta presidi reggenti - a luglio il concorso' : "Sono ben consapevole della situazione dei dirigenti scolastici. La reggenza è solo una soluzione tampone, da superare. A breve, nel mese di luglio prossimo, partirà il concorso e avremo nuovi presidi.

Scuola : concorso docenti non abilitati - è polemica : Il concorso riservato ai docenti non abilitati sta per entrare nella sua fase cruciale. Potranno prendervi parte tutti i docenti che negli ultimi 8 anni hanno effettuato almeno 3 anni di servizio. E’ stato lasciato in eredità all’attuale governo dalla Legge sulla Buona Scuola. Il Consiglio Superiore ha dato il via libera. Andiamo a scoprire […] L'articolo Scuola: concorso docenti non abilitati, è polemica proviene da ...

Scuola/ Concorso 2018 : serietà professionale a parte - che spreco all'italiana... : In Lombardia ci sono state le prove orali del Concorso 2016. Non ci sono solo precari, ma anche gli "insoddisfatti", quelli di ruolo che cercano altra assegnazione. MAX FERRARIO(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ A chi tocca educare e perché, la lezione degli Usa all'Italia, di M. FerrarioSCUOLA/ Via al Concorso-farsa che aiuta solo tasse e burocrazia, di M. Ferrario

Concorso per docenti a Modena/ Bando per 4 insegnanti Scuola infanzia : info - prove e scadenza : Concorso per docenti a Modena. Bando per 4 insegnanti scuola infanzia: info, prove e scadenza. Le ultime notizie sull'opportunità lavorativa: assunzione a tempo indeterminato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Scuola - ritardi e molte difformità per le prove del Concorso : Il Concorso per i docenti abilitati parte con il piede sbagliato: prove difform i a seconda della commissione e ritardi di ogni genere. Insomma, quella che doveva essere una sorta di sanatoria del ...