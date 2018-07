Teatro amatoriale | 4 spettacoli a Baiano di Spoleto

Stella D'Oro - il Festival Nazionale di Teatro amatoriale alza il sipario : In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso la Sala Aurora di Allerona. Per informazioni: turismo@comune.allerona.tr.it e Pagina facebook @ Festival teatrale Stella doro Ingresso ' 7 " ...

Teatro amatoriale - al via il Premio Ausonia : ... spettacolo teatrale portato al successo da Marcello MASTROIANNI, che proprio nelle vesti de IL PADRE , qui interpretato da L'IMPERIO, ha salutato per l'ultima volta il mondo del Teatro . Insieme a L'...

Successo per il Gran Galà del "Festival del Teatro Amatoriale" al Totò nel nome di Olimpia Di Maio : Nato con l'intento di valorizzare un settore della nostra tradizione, il festival, ha fornito sempre spettacoli di qualità ed in passato ha messo in mostra potenzialità individuali interessanti anche ...