Sì alla proprietà privata | la svolta di Cuba

Nel nuovo testo costituzionale Cuba apre alla proprietà privata : una delle novità più simboliche contenute nella nuova Costituzione Cubana quella che introdurrà per la prima volta sull'isola dei Castro il concetto di proprietà privata, che sarà regolarmente ...

Roma : lite per l’affitto - accoltella il proprietario Perforato un polmone alla vittima - ragazzo arrestato ancora sporco di sangue : Roma, 25enne litiga con il proprietario di casa e lo accoltella per l’affitto. arrestato un ragazzo italiano accusato di aver cercato di uccidere il 45enne che gli ha dato in affitto una casa di Case e Campi della Cassia. Secondo la ricostruzione, fra i due sarebbe scoppiato un violento diverbio dovuto a ragioni economiche. La stessa vittima è indagata a piede libero con l’accusa di lesioni verso il ragazzo. Roma, lite sfiora il ...

Pisa - immigrato trova portafogli con 600 euro e lo restituisce alla proprietaria : L'uomo dopo aver trovato il portafogli si è recato dai carabinieri e ha restituito il tutto.Continua a leggere

Punta Perotti - Italia condannata dalla Corte di Strasburgo per la confisca dei terreni : “Violata proprietà privata” : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che l’Italia non avrebbe dovuto confiscare per costruzione abusiva i terreni di Punta Perotti, a Bari, senza una una previa condanna dei responsabili. Nella sentenza, che riguarda anche i casi di Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro, a Reggio Calabria, e Golfo Aranci, in provincia di Olbia, i giudici sostengono che le autorità Italiane hanno ...

Milan - nuovo proprietario/ Il piano di Commisso - alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross : Milan, nuovo proprietario, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le pRossime 24/48 ore. alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Caos Milan : Li non completa l’aumento di capitale - fondo Elliott ad un passo dalla proprietà : Milan– Li Yonghong non ha completato l’aumento di capitale del Milan entro il termine fissato oggi, così Elliott, sollecitato dall’ad rossonero Marco Fassone, interverrà in surroga, versando i residui 32 mln di euro. Li, che ha già un debito di 303 mln con il fondo, deve restituire i 32 milioni in 7-10 giorni. Altrimenti si avvierà l’iter per l’escussione del pegno da parte di Elliott, davanti al tribunale del ...

La mela fa bene alla salute?/ Le proprietà antitumorali e anti-infiammatorie dei polifenoli : La mela fa bene alla salute? Cosa succede quando ne mangiamo una: ecco perché si dice che una al giorno toglie il medico di torno. I polifenoli e i loro poteri sul nostro corpo.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:50:00 GMT)