Quello è mio | Lo voglio io | i grillini bisticciano per l' ufficio

Don Giuliano : «Auguro a tutti un grande amore come Quello tra me e mio marito» : Giuliano, don Giuliano Costalunga, 48 anni, aveva conosciuto Paolo nel 2008. Gli avevano diagnosticato un cancro, ed era al San Raffaele di Milano per un controllo. Anche Paolo era in ospedale. Si sono scambiati qualche parola, hanno preso un caffè insieme, e alla fine uno ha lasciato il numero di cellulare all’altro, come succede quando nasce un’amicizia. Allora nessuno dei due avrebbe immaginato che quell’incontro sarebbe stato l’inizio di una ...

lowlow - torna Il bambino soldato del rap 'Il mio pallino è far sì che Quello che dico arrivi' - Musica - Spettacoli : Giulio Elia Sabatello ho due identità. La più celebre delle quali è quella di lowlow , rapper, scrittore, performer che dopo il grande successo dell'album d'esordio Redenzione , decine di milioni di ...

Quello che le donne dicono - ma solo a Paola Perego. «Raccomandata? Non ho mai fatto Sanremo nonostante mio marito» : L'aveva detto. La vicenda della chiusura del suo programma del sabato di Raiuno è stato un dramma, ma dopo tanto dolore Paola Perego ha trovato una grande forza che le ha permesso di vedere il lavoro ...

Rodrigo Santoro : «Il mio ruolo più bello? Quello di padre» : L’attore brasiliano (per metà italiano) Rodrigo Santoro è arrivato in Italia per la prima edizione del Filming Italy Sardegna Festival con la figlia Nina e la moglie Melanie Fronckowiak. Santoro è il protagonista di Westworld, la serie televisiva creata dal fratello di Christopher Nolan e in onda con la seconda stagione su Sky Atlantic. «Il finale di stagione sarà sorprendente, molto più di Quello della prima», confessa l’attore lanciato da ...

Lopetegui 'L addio alla Spagna il mio giorno più triste - l arrivo al Real Quello più bello' : Avevi due sogni ed erano perfettamente compatibili: vincere la Coppa del Mondo con la Spagna e allenare il Real Madrid'. Sulle tempistiche dell'accordo, Florentino Perez ha voluto fare un po' di ...

Emma Marrone duetto con Carmen Ferreri - Amici 2018 / "Dal mio palco dirò sempre Quello che penso" : Emma Marrone questa sera sarà tra gli ospiti della finalissima di Amici 2018 per duettare con Carmen Ferreri. News, info e anticipazioni sull'ex allieva della scuola di Maria De Filippi(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Da Calciopoli al (non) gol di Muntari - le verità di Tagliavento : “Quello è stato il mio errore più evidente” : Chiusa la propria carriera lo scorso 13 maggio, Paolo Tagliavento ha raccontato alcuni aneddoti tra cui il gol-non gol di Muntari nel match tra Milan e Juve Quindici anni e oltre 221 partite in serie A, Paolo Tagliavento dallo scorso 13 maggio è ufficialmente un ex arbitro. Il direttore di gara di Terni ha chiuso una lunga carriera in cui non sono mancati i momenti difficili, come quello di Calciopoli nel corso del quale la squadra arbitrale ha ...

Shalabayeva in aula a Perugia : 'Quello mio e di mia figlia fu un rapimento' : 'Quello mio e di mia figlia Alua fu un rapimento'. Alma Shalabayeva , la moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov espulsa dall'Italia, messa su un aereo e rispedita in Kazakistan, conferma in ...