Palermo | figlia di boss uccisa perché voleva divorziare | Tradita dal padre | condannati i

Palermo : tre anni di libertà vigilata alla donna che gettò la figlia nel cassonetto : Verdetto d’appello per Valentina Pilato che già in primo grado era stata giudicata incapace di intendere e di volere

Palermo - la figlia di Borsellino : indagini fatte male su via D'Amelio : "Ho incontrato i Graviano nell'ambito di un percorso che avrei preferito fosse rimasto riservato e che certamente non puo' esaurirsi in poche ore, un percorso avviato con riservatezza e che non ...

Palermo - a letto con figlia 11enne della compagna/ Madre presente durante l'abuso : bambina affidata al padre : Palermo, un uomo di 51 anni è stato sorpreso a letto con la figlia 11enne della compagna: entrambi arrestati. La scoperta choc della polizia, bimba affidata al padre.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:59:00 GMT)

Incidenti : madre e figlia falciate a Palermo - gip convalida fermo panettiere : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Resta in carcere Emanuele Pelli, il panettiere di 35 anni, che venerdì sera ha falciato due donne in una strada del quartiere Brancaccio di Palermo, uccidendole. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato oggi il fermo del giovane, che dopo l'impatto, era scappato

