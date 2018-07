Il duro battibecco tra Michele Emiliano e Barbara Lezzi sulla Tap e Di Battista

agi

(Di lunedì 23 luglio 2018) "Io in tutta sincerità capisco che una contestazione possa sconvolgere il ministro sino a farla andare fuori giri ma si dovrà abituare perchè governare significa anche essere contestati", ha detto il presidente della Regione Puglia,riferendosi alle contestazioni del ministro del Sud,, nei giorni scorsi a LecceTap. "Il ministro - ha aggiunto - oggi ha portato offesa alla Regione Puglia. L'avevamo invitata a parlare di come portare a sintesi due progetti e nessuno di noi replicherà in sede politica alle accuse farneticanti del ministro. Anche io vengo contestato in pubblico e certo non do in escandescenze come ha fatto oggi la ministra". "Succede governando di avere la possibilità di migliorare progetti precedenti e siccome stavano viaggiando insieme e rischiavano di essere uno ...