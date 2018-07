Ginnastica | Europei 2018 | calendario | date | programma | orari e tv Spettacolo a Glasgow

Ginnastica - Europei 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Assente Meneghini - torna Busato. Chi vola a Glasgow? : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per un collegiale di preparazione agli Europei 2018 che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Le ragazze si alleneranno al PalAlgeco di Brescia dal 25 al 30 luglio, poi verranno decisi i due quintetti che parteciperanno alla rassegna continentale. SENIORES: Lara Mori Martina Maggio Martina ...

Ginnastica - Europei 2018 : che Italia vola a Glasgow? Certezza Mori - dubbi Meneghini - ritorno Maggio. Osare Busato? : Mancano meno di tre settimane agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). L’Italia proverà a essere assoluta protagonista nella rassegna continentale che si svolgerà all’SSE Hydro dove ormai tre anni fa conquistammo il pass per le Olimpiadi di Rio 2016 attraverso i Mondiali: la nostra Nazionale si sta preparando in vista del primo ...

Ginnastica artistica - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della neonata competizione multisportiva denominata European Championships, sarà riservata sia alle seniores che alle juniores: le grandi si cimenteranno nella prova a squadre ...

Ginnastica - Villa e Iorio : il futuro dell’Italia. Busato e Maggio - che ritorni. Mori guerriera - Ricciardi sorpresa - Meneghini in crisi. E per gli Europei… : Alla Play Hall di Riccione si sono disputati i Campionati Italiani 2018 di Ginnastica artistica. Non sono mancate le emozioni nella nota località balneare in provincia di Rimini con tante sorprese e rivelazioni, oltre a conferme e criticità. L’Italia chiude il weekend più importante entro i confini nazionali e si lancia verso gli Europei, in programma a inizio agosto a Glasgow. Di seguito gli spunti emersi nel fine settimana. GIOVANI, IL ...

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : Elisa Iorio sfida Giorgia Villa - Meneghini ci prova. All-around stellare verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegna il tricolore nel concorso generale individuale femminile: spazio all’All-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Le migliori atlete del nostro Paese sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo attualmente detenuto da Elisa Iorio. La giovane classe ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : parte la corsa verso gli Europei - si decidono le azzurre per Glasgow. Le favorite per la convocazione : Manca meno di un mese agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Proprio per questo motivi, i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno nel weekend alla Play Hall di Riccione hanno una valenze elevatissima e aiuteranno il DT Enrico Casella a schiarire gli ultimi dubbi su qualce quintetto convocare per la rassegna continentale. In settimana ...

Ginnastica - Europei 2018 : sorteggiate suddivisioni e ordini di rotazione. L’Italia incomincia dalla trave - azzurre nel gruppo delle big : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto per quanto riguarda il settore femminile e dal 9 al 12 agosto per gli uomini. Sono stati sorteggiati gli ordini di rotazione e la composizione delle varie suddivisioni. L’Italia femminile sarà impegnata nella quarta e ultima suddivisione insieme alle sette finaliste della passata edizione. Le azzurre incominceranno la ...

Ginnastica - Europei 2018 : tutte le convocazioni. Assente Mustafina - tornano Komova e Steingruber. Downie rinuncia - parata di Campionesse : La UEG ha pubblicato il listone con le convocazioni provvisorie per gli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Abbiamo già parlato dell’Italia e abbiamo analizzato le chiamate azzurre per la rassegna continentale, vediamo com’è la situazione degli altri Paesi in vista di uno degli appuntamenti più importanti della ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia vola verso Glasgow - il miglior quintetto possibile. Mori capitana - Meneghini torna - Maggio al top : I nomi sono provvisori e come sempre bisogna aspettare fino all’ultimo minuto perché le possibili sostituzioni sono sempre dietro l’angolo ma intanto inizia a delinearsi l’Italia che vedremo agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). La rassegna continentale è stata spostata in piena estate all’interno dei neonati European ...

Ginnastica - Europei 2018 : le convocate provvisorie dell’Italia. Mori capitana - torna Meneghini : il quintetto per Glasgow : Manca meno di un mese agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile) all’interno della cornice degli European Championships, nuova competizione multisportiva. La UEG ha diffuso la lista delle partecipanti alla rassegna continentale: come sempre si tratta di nominativi provvisori che potranno essere modificati dai Commissari Tecnici fino a ...

Ginnastica - l’Italia punta a Mediterraneo ed Europei. Le azzurre in corsa dopo Torino : tra ritorni - conferme e difficoltà : La stagione della Ginnastica artistica è entrata nel vivo, l’estate è ormai alle porte e finalmente si inizia a fare sul serio. Il calendario rivoluzionato ci ha privato degli Europei in primavera e dunque si sono vissuti lunghi mesi di attesa in vista delle grandi gare internazionali che tra l’altro daranno il via al biennio verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La terza tappa della Serie A, che si è svolta sabato al PalaVela di Torino, ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : terza tappa in DIRETTA. Brixia per lo scudetto - Italia verso gli Europei : tutte le big in pedana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ultima giornata di campionato al PalaVela di Torino, oggi si assegneranno gli scudetti e si definirà anche la composizione dei campionati per la prossima stagione. Si preannuncia grande spettacolo anche perché questa sarà l’ultima gara prima dei Giochi del Mediterraneo e potrebbe anche essere importante in vista degli Europei, ...

Ginnastica - Serie A 2018 : ultima tappa a Torino - Brixia per lo scudetto - tutte le stelle in gara. Italia verso Mediterraneo ed Europei : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica giunge al capolinea con la disputa dell’ultima tappa: al PalaVela di Torino tutti in pedana per l’atto conclusivo del massimo campionato Italiano a squadre. Sabato 9 giugno verranno assegnati gli scudetti e si definirà la composizione delle varie Serie della prossima stagione quando le competizioni saranno fortunatamente più snelle e compatte per aumentare lo spettacolo. La Brixia Brescia è ...

Ginnastica - l’Italia si lancia verso Giochi del Mediterraneo ed Europei! Azzurre in lotta per la convocazione - Serie A decisiva sabato? : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: al PalaVela di Torino si assegneranno gli scudetti e si definirà la composizione dei campionati per la prossima stagione agonistica. Tutto è pronto per la scontata festa della Brixia Brescia ma le ginnaste iniziano a guardare con più interesse ai grandi eventi in programma nell’imminente futuro visto che mancano un paio di settimane ai Giochi del ...