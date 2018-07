Giappone | mai così caldo | oltre 41 gradi 40 morti | migliaia di persone in ospedale

Beach volley - World Tour 2018 - Baden. Giappone letale : They/Orsi Toth fuori a un passo dal main draw : Ancora Giappone letale per l’Italia al femminile. Come a Tangshan, anche a Baden sono le nipponiche a spegnere il sogno di qualificazione dell’unica coppia italiana iscritta, composta dalle giovani Chiara They e Reka Orsi Toth. L’avventura delle due italiane era iniziata benissimo con un successo al debutto assoluto in un torneo internazionale nel primo turno delle qualificazioni contro le svedesi Kirkor/(Tivefalt. Le azzurre ...