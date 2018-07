Fca | “effetto Marchionne” | il titolo crolla in borsa all’apertura di Piazza Affari

sportfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Sergio Marchionne non è più ai vertici di Fca a causa delle sue condizioni di salute definite irreversibili, anche ilinpaga l’avvicendamento con Manley La galassia Agnelli apre in forte calo all’indomani del cambio al vertice dettato dalle condizioni di salute di Sergio Marchionne ritenute “irreversibili” dopo un intervento chirurgico. Il manager, ricoverato a Zurigo, non potrà tornare a lavoro e il gruppo, dopo un cda d’urgenza, ha definito la successione ai vertici della società. Alla guida di Fca è stato scelto Mike Manley, responsabile del marchio Jeep. In Ferrari John Elkann da vice presidente è passato a presidente e come ad è stato nominato Louis Camilleri. A capo di Cnh invece il board ha scelto Suzanne Heywood come nuovo presidente del gruppo. Scelte nel segno della continuità, ma al momento il mercato fa sentire la sua ...