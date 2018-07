Badminton | Singapore Open 2018 | tutti i risultati del torneo ad una settimana dai Mondiali

oasport

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ad unadaidi Nanchino, in Cina, si è concluso ildi, uno degli ultimi tornei di preparazione alla rassegna iridata. Molti atleti infatti resteranno aper proseguire la preparazione e salteranno i tornei in Giappone e Russia in programma in. Andiamo a scopriredelle finali. Singolare maschile Tien Chen Chou (Tpe) b. Jen Hao Hsu (Tpe) 21-13 21-13 Singolare femminile Sayaka Takahashi (Jpn) b. Fangjie Gao (Chn) 25-23 21-14 Doppio maschile Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Ina) b. Xuanyi Ou / Xiangyu Ren (Chn) 21-13 21-19 Doppio femminile Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Jpn) b. Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Jpn) 16-21 24-22 21-13 Doppio misto Soon Huat Goh / Shevon Jemie Lai (Mys) b. Tantowi Ahmad / Liliyana Natsir (Ina) 21-19 21-18