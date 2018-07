AIDA NIZAR Profilo Instagram sparito | la spagnola svela | Lo hanno hackerato!

AIDA NIZAR - rimosso il suo Instagram - colpa del tatuaggio? : Il profilo Instagram di Aida Nizar è stato rimosso, dopo un fatto riguardante un tatuaggio ed alcuni post. Scopriamo di più sul mistero di Aida sparita da Instagram. Da qualche ora, il profilo Instagram di Aida Nizar è stato rimosso, al suo posto infatti, appare la laconica frase: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile“. Mentre il popolo del web si domanda se sia colpa di un hacker, ed il profilo della vulcanica spagnola sia ...

AIDA NIZAR : una ragazza si fa un tatuaggio dedicato a lei - che risponde. Ecco le foto. Cosa ne pensate?? : Stamani una ragazza ha mostrato sul web il tatuaggio che ha dedicato ad Aida Nizar: “Adoro la mia vita Aida”. Ovviamente la fan della spagnola è stata massacrata sul web, lei però si è difesa così: “Nei suoi occhi rivedo me, lei è una donna forte. Lei ama la sua vita, ama il prossimo e ogni volta che io sono riuscita a vederla mi ha trasmesso una voglia immensa di vivere. Le critiche ci fanno diventare più forti e il sorriso sempre in faccia ...

AIDA NIZAR in topless su Instagram dopo un incidente in motorino : 'Sono viva' : Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, continua a far parlare di sé e ad accendere il dibattito tra i suoi fan con delle uscite al di sopra delle righe. dopo la divulgazione sul web di un video che la riprendeva mentre sbandava con un motorino [VIDEO] finendo contro un muretto, la showgirl spagnola ha voluto mostrare a tutti - a modo suo - che sta bene. Innanzitutto, Aida ha postato nuovamente il filmato dell'incidente, chiarendo che è ...

AIDA NIZAR dopo lo schianto in motorino : "Miracolata - indossate il casco!" : Aida Nizar, a poche ore dalla pubblicazione dello schianto in motorino, ha pubblicato un lungo post contro chi, senza autorizzazione, ha mostrato le immagini: "Rivedermi in questo video mi fa solo pensare: "Sono stata miracolata". Ha ringraziato, però, i suoi primi soccorritori, Ilaria ed Emanuele, accorsi subito per fornirle un aiuto: Provo disprezzo per questa persona che ha fatto, e poi diffuso, il video. Non voglio proprio nominarla! ...

Rita dalla Chiesa ancora contro AIDA NIZAR : "Queste sono le nostre regole. Non ci stai? Vai via" : Sembra non volersi placare la querelle tra Aida Nizar e Rita dalla Chiesa, soprattutto da quando l'ex concorrente del Gf Nip ha deciso di farsi il bagno nella Fontana di Trevi e in quella di Piazza ...