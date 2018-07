Agenzia delle Entrate | attenzione alle e-mail che promettono un rimborso

“C'è un rimborso per te” : attenzione alla mail truffa dell'Agenzia delle Entrate : “Dovete ricevere un rimborso” e invece scatta la trappola. Un piano semplice e diabolico: la vittima viene attirata con la scusa di una somma di denaro da rimborsare, scarica un...

Foti - Fd'I - : 'Autotrasporto in crisi - l'Agenzia delle Entrate comunichi gli importi delle deduzioni' : ...della rilevanza del settore dell'Autotrasporto per l'economia piacentina conclude il deputato di Fratelli d'Italia ho presentato un'interrogazione ai Ministri dei Trasporti e dell'Economia affinché ...

Basta una raccomandata per vanificare il buon lavoro fatto su Fisco e Agenzia delle entrate : Basta poco, purtroppo, per vanificare il grande lavoro fatto dai governi Renzi e Gentiloni su Fisco e riscossione delle cartelle. La chiusura di Equitalia, la dichiarazione dei redditi precompilata, i provvedimenti per tagliare le file allo sportello, lo snellimento delle procedure grazie agli strumenti della rete, smartphone, sms ecc., insomma tutto questo rischia di infrangersi contro una questione banale ma dirimente: la raccomandata.Basta ...

Agenzia delle entrate - gli atti giudiziari si pagheranno con l'F24 : Per gli atti giudiziari emessi a partire dal prossimo 23 luglio sarà possibile versare tramite F24 le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle ...

Agenzia delle entrate "usuraia". Versamenti sospesi e atti al pm : Interessi stellari sulle cartelle esattoriali. Se si tratti di livelli da usura, ora dovranno stabilirlo i magistrati. L'Agenzia delle entrate finisce in procura. E non per mano di un cittadino esasperato come i tanti che presentano denuncia contro Equitalia. Ma per iniziativa della commissione tributaria di Salerno, che non solo ha accolto il ricorso di un contribuente di Cava de' Tirreni sospendendo il pagamento della sua cartella, ma ha anche ...

L'Agenzia del territorio cambia i confini delle Alpi italiane : ecco le novità : L'Agenzia del territorio di Roma ha tracciato i nuovi confini delle Alpi italiane: la Marmolada ora è tutta trentina. L'Agenzia ha così messo la parola fine alla disputa tra Veneto e Trentino che va avanti da oltre 30 anni.Si conferma il questo modo il decreto presidenziale firmato nel 1982 dal presidente Sandro Pertini, come da tempo chiedeva il Comune di Canazei. La decisione annulla quindi l'accordo stipulato nel 2002 dai governatori del ...

L'Agenzia delle Entrate sotto la lente dei magistrati : da usura gli interessi applicati a un contribuente : La notizia merita attenzione, se non altro per la singolarità della questione. L'Agenzia delle Entrate finisce davanti ai magistrati. Si tratta di appurare se ha applicato interessi da usura. E' stata ...

Agenzia spaziale italiana - 30 anni di primati : alla pari nel club delle grandi potenze : Trent'anni da celebrare ricordando che, di primato in primato, grazie all' Agenzia spaziale italiana il nostro paese tratta alla pari con Usa, Russia, Germania, Giappone e Cina quando si parla di ...

Fisco - arriva Prenota ticket : il sistema online dell’Agenzia delle Entrate per evitare code agli sportelli : arriva Prenota ticket, il servizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione grazie al quale i contribuenti potranno prendere appuntamento agli sportelli degli uffici di alcune città italiane direttamente online (da desktop o da app), evitando così lunghe file per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione.Continua a leggere

Nell'ex Agenzia delle entrate i laboratori di biorobotica : Accordo tra Scuola Sant'Anna e Comune di Pontedera per l'affitto dei locali. Potrà esserci spazio per il competence center Industria 4.0

RIMBORSI 730/ L’Agenzia delle Entrate annuncia controlli : ecco in quali casi : RIMBORSI 730, l'Agenzia delle Entrate annuncia controlli su alcune dichiarazioni che presentano modifiche importanti rispetto ai dati del modello precompilato(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:51:00 GMT)

Guida all’app Agenzia delle Entrate : come fissare prenotazioni per appuntamenti : L'app Agenzia delle Entrate, disponibile gratuitamente per iPhone e dispositivi Android, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che permette agli utenti di effettuare delle prenotazioni mirate di un appuntamento relativo all'esplicamento di tre servizi: attività di rateizzazione, pagamento e flusso informativo/altro. Avete uno smartphone, oppure un tablet (meglio se non antidiluviani, e quindi supportanti i requisiti minimi dell'applicazione)? ...

Agenzia delle Entrate : addio file con il nuovo servizio online “Prenota ticket” : Le cose da fare nell’arco di una giornata possono essere tante e il tempo a disposizione, in molti casi, può essere non sufficiente, soprattutto quando è necessario mettere in conto il tempo che si perderà per mettersi in coda insieme a decine di altre persone. E’ purtroppo ciò con cui devono fare i conti tutte le persone costrette a recarsi presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per pagare qualcosa o più ...

L’Agenzia delle Entrate dà oggi il via alle prenotazioni via smartphone grazie a Equiclick : L'app dell'Agenzia delle Entrate aggiorna la propria app introducendo una nuova funzionalità che entra ufficialmente in funzione oggi. Si chiama "Prenota ticket" la nuova feature che implementa Equiclick oggi, novità che permette ora di prenotare un appuntamento negli sportelli dell'Agenzia delle Entrate direttamente via smartphone o tablet. L'articolo L’Agenzia delle Entrate dà oggi il via alle prenotazioni via smartphone grazie a ...