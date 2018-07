Tav | nuove proteste in Val Susa | bombe carta contro il cantiere di Chiomonte

Tav - nuove proteste in Val di Susa : 05.21 Seconda serata di guerriglia in Val di Susa, sul sentiero che da Giaglione va verso il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. Un gruppo di manifestanti no tav ieri sera ha bersagliato con fuochi d'artificio e bombe carta le forze dell'ordine schierate a difesa del cantiere della nuova linea ferroviaria ad alta velocità. A rivendicare l'azione, su Facebook, è il movimento no tav, riporta l'agenzia Ansa.

A Tavola senza smartphone - nuove regole nei ristoranti a New York : è solo l'inizio : A New York presto potrebbe diventare difficile utilizzare lo smartphone nei ristoranti. E' una pratica che si sta diffondendo e che inizia a diventare piuttosto comune. I ristoratori sarebbero stufi di avere a che fare con una clientela distratta dal proprio telefono e, pertanto, stanno introducendo un sistema che possa debellare il fenomeno. Il New York Times cita l'esempio di un ristorante di Manhattan. Si chiama 'Hearts' e invita ogni cliente ...

Halsey e G-Eazy sTavano lavorando insieme a nuove canzoni poco prima della rottura : “Him and I” avrebbe potuto avere un seguito The post Halsey e G-Eazy stavano lavorando insieme a nuove canzoni poco prima della rottura appeared first on News Mtv Italia.

Il Portogallo agli otTavi di Russia 2018 : ecco le nuove scarpe Nike di CR7 : Il Portogallo, seppure con qualche sofferenza di troppo nell’ultima gara giocata ieri contro l’Iran, ha raggiunto gli ottavi di finale di Russia 2018 da seconda classificata nel suo girone. Grande protagonista della Nazionale lusitana è stato certamente Cristiano Ronaldo, che è stato un vero trascinatore per la sua Nazionale, nonostante il rigore sbagliato proprio nell’ultimo […] L'articolo Il Portogallo agli ottavi di ...

TRAMVIA - Tav E NUOVE TARIFFE PER I BUS : COME CAMBIA LA MOBILITÀ : ...nella volontà di garantire servizi efficienti e veloci per chi scegli i mezzi pubblici per i propri spostamenti ma anche per l'input che questi investimenti posso dare all'occupazio e e all'economia ...

Milano - scontro sulle nuove moschee : e il dossier arriva sul Tavolo di Salvini : La «Milano dei diritti» entra subito in rotta di collisione con il nuovo governo penta-leghista. Nei difficili giorni della crisi politico istituzionale c'era stata la «sfida» dei sindaci di oggi e di ...

Eni - Poste - Rai e gli altri : tutti i dossier delle nuove nomine sul Tavolo del governo Conte : Quello delle nomine sarà uno dei primi dossier che il nuovo governo, guidato da Giuseppe Conte, si troverà da subito sul tavolo. Si tratta di una partita che, rispetto allo scenario di pochi giorni fa quando...