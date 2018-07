Overwatch | il gioco sarà gratis per un periodo limitato

Overwatch : annunciato un weekend di gioco gratuito : Per la felicità di tutti i giocatori PC che non avevano ancora avuto l'occasione di provare Overwatch, Blizzard ha recentemente annunciato che il gioco sarà protagonista di un weekend di prova gratuito, che comincerà giovedì 26 luglio per concludersi cinque giorni dopo, lunedì 30 luglio.Come riporta Gaming Bolt, durante il fine settimana di gioco gratuito gli utenti potranno divertirsi nei panni di tutti e 28 gli eroi di Overwatch, partecipando ...

Overwatch : arrivano aggiornamenti per diversi eroi del gioco : Overwatch si aggiorna, è stato infatti annunciato sul forum ufficiale del gioco un imminente update che porterà una serie di importanti cambiamenti per diversi eroi del gioco, cambiamenti che porteranno anche un bilanciamento degli equilibri in game.Innanzitutto iniziamo con l'annunciare che Mercy e Brigitte saranno un po' depotenziate, mentre Ana, Moira e Lucio saranno potenziati. Ma vediamo di seguito tutte le novità in dettaglio:L'update sarà ...

Overwatch : riscontri positivi per le nuove introduzioni nel gioco : Il boss di Overwatch, Jeff Kaplan, si è espresso in merito alle ultimo introduzioni nel gioco, attuate con lo scopo di migliorare l'esperienza generale di gioco ed il comportamento dei giocatori in generale, prevenendo i comportamenti tossici della community.Ebbene, come riporta Eurogamer, i nuovi sistemi introdotti alla fine di giugno stanno dando riscontri positivi, premiando chi si comporta bene in gioco. Tra tutti i dati riportati segnaliamo ...

Overwatch : un interessante video in stop motion celebra l'anniversario del gioco. : Il 24 maggio è il compleanno di Overwatch, il gioco targato Blizzard sta infatti per compiere due anni, ci ricorda VG247.Per festeggiare la ricorrenza Blizzard ha deciso di festeggiare pubblicando un curioso video in stop motion dedicato proprio a Overwatch, nel quale i protagonisti sono Tracer e Reaper, celebri eroi del gioco che tengono, in questo caso, un divertente siparietto insieme.Il filmato, come sempre animato con grandissima qualità, ...