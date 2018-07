Massimo Boldi ha tre figlie che lo adorano e sono la sua ' ancora di salvezza'

Da Carlo Cracco a Massimo Boldi - le star del nuovo video di Fabio Rovazzi : Venerdì 13 luglio esce 'Faccio quello che voglio' con Al Bano, Emma e Nek, nuovo singolo di Fabio Rovazzi. Nel nuovo video si riparte da Gianni Morandi che svela a un Rovazzi in crisi creativa che la ...

Addio a Vanzina - Massimo Boldi : 'Lo accompagneremo in paradiso' : LaPresse, 'Lo accompagniamo in paradiso', così Massimo Boldi, in lacrime dietro gli occhiali scuri, entrando in chiesa per i funerali dell'amico Carlo Vanzina. 'Non...

CARLO VANZINA - MARTEDI I FUNERALI/ Massimo Boldi affranto : "Era un vero amico" : CARLO VANZINA, martedì i FUNERALI in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:05:00 GMT)

«Il mio amico Carlo Vanzina non c'è più» : il tenero messaggio di Massimo Boldi per il collega di una vita - Best Movie : Sono stati tanti questa mattina i nomi del mondo del cinema e dello spettacolo che hanno voluto omaggiare sui social Carlo Vanzina , il celebre autore e grande nome della commedia italiana che si è spento oggi a causa di una malattia, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : è morto Carlo Vanzina - regista di molti film con Massimo Boldi - 8 luglio - : Ultime notizie, oggi 8 luglio: Martina eletto segretario del Pd a tempo. Mattarella domani incontra Salvini, ma non si parla di magistratura. Mondiali

Vanzina : Massimo Boldi - gentleman del cinema e grande regista : Carlo Vanzina era “un regista straordinario, faceva un film in tre giorni. Voleva lavorare, fare presto. Aveva grande signorilita’, grande simpatia, un gentleman del cinema, e un gentleman come uomo, padre e marito”. E’ il ricordo commosso di Massimo Boldi del regista scomparso oggi, con cui l’attore milanese condivide tanti successi. “Il primo film in assoluto di Carlo l’ha fatto con me – ricorda ...

Christian De Sica e Massimo Boldi di nuovo insieme nel cinepanettone Amici come prima. Dal set dicono non abbiamo mai litigato. : A volte ritornano. Christian De Sica e Massimo Boldi , di nuovo insieme. Dopo anni di separazione artistica, la coppia più redditizia del cinema italiano, torna sul set per un nuovo film che uscirà, ...

Massimo Boldi e Christian De Sica - Amici come prima : di nuovo insieme dopo 13 anni : dopo 13 anni di separazione Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati a dividere il set. L’occasione è il film Amici come prima nelle sale a Natale. I due attori sono stati intervistati in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 3 luglio. La storica coppia cinematografica spiega il motivo dell’allontanamento: “In realtà non abbiamo mai litigato come molti invece hanno detto” dice Massimo Boldi ...

Massimo Boldi sul set con De Sica : "La verità sulla nostra separazione" : Dopo 13 anni di separazione, Massimo Boldi e Christian De Sica solo tornati insieme sul grande schermo con il film Amici come prima . Nel numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola da martedì 3 luglio ...

Olè/ Su Canale 20 il film comico con Massimo Boldi protagonista (oggi - 29 giugno 2018) : Olè, il film comico va in onda in prima serata su Canale 20. La regia è di Carlo Vanzina, nel cast ci sono Massimo Boldi, Vincenzo Salemme ed Enzo Salvi. (oggi, 29 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:15:00 GMT)

LA COPPIA DEI CAMPIONI/ Su Rai 2 il film con Massimo Boldi (oggi - 13 giugno 2018) : La COPPIA dei CAMPIONI, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Massimo Boldi, Max Tortora, Massimo Ceccherini, alla regia Giulio Base. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:06:00 GMT)

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : Boldi e De Sica si riaffacciano in coppia al mondo del cinema dopo l'ultimo cinepanettone dell'ormai lontano 2005, Natale a Miami. La loro prima collaborazione risale al 1986 con Yuppies - i giovani ...

