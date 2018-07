Il magico mistero dei pentolini

vanityfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Mi sono chiesto molte volte dove nasca la mia ossessione per il cibo, che va molto al di là del consumo di alta gastronomia, un vortice di sentimento caldo per la manipolazione degli ingredienti, la creazione di qualcosa di nuovo da una materia preesistente e che nutra e conforti. Certo il fatto che mio padre sia un grande cuoco amatoriale e che il suo esempio sia stato sempre davanti a me è un indizio molto forte, come pure la mia sicilianità che corrisponde a un fortissimo desiderio di invito al desco. Eppure questa ossessione (magnifica?) che è fatta di desiderio, e quindi di impossibilità, ha qualcosa a che fare forse con una scena primaria della mia infanzia. In queste settimane di scrittura sul gusto e sulla tavola ho pensato molte volte al mio rapporto con il cucinare e, quasi come un errante si ritrova sulla via giusta involontariamente, mi è apparso dalla memoria un episodio di ...